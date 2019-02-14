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В Харькове курсанты провели романтический флешмоб

Комментариев: 1
Курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины провели флешмоб.
Флешмоб в Харькове
Флешмоб в Харькове
facebook.com/officialnangu

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В Харькове в День влюбленных, 14 февраля, курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины вышли на флешмоб. Соответствующее фото опубликовано на странице Facebook ВУЗа.

Так, курсанты выстроились на плацу в форме сердечка.

"В День влюбленных даже солнышко выглянуло. Наслаждайтесь этим днем и верьте в лучшее", - подписано фото.

Как сообщалось в октябре, 100-летие ЗУНР львовские школьники отметят оригинальным флешмобом.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Харьков, флешмоб, курсанты, День Валентина, 14 февраля, Нацгвардия
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Комментариев (1)
WTF2wtf    14.02.2019, 13:53
Оценка:  +1
WTF2wtf
Кому-то из командиров валентинку нужно было сделать? )
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