В Харькове курсанты провели романтический флешмоб

Курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины провели флешмоб.

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В Харькове в День влюбленных, 14 февраля, курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины вышли на флешмоб. Соответствующее фото опубликовано на странице Facebook ВУЗа.

Так, курсанты выстроились на плацу в форме сердечка.

"В День влюбленных даже солнышко выглянуло. Наслаждайтесь этим днем и верьте в лучшее", - подписано фото.

Как сообщалось в октябре, 100-летие ЗУНР львовские школьники отметят оригинальным флешмобом.