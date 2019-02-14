Под Николаевым вооруженные люди напали на сельхозпредприятие

Несколько неизвестных с оружием и в масках избили охранников, связали их и сожгли технику.

Неизвестные в масках и с оружием напали на сельскохозяйственное предприятие Дионисий в Николаевской области.

Об этом сообщает издание Новости-N со ссылкой на руководителя предприятия Виталия.

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По его словам, несколько вооруженных мужчин около двух часов ночи 14 февраля проникли на территорию. Когда один из охранников вышел на улицу на собачий лай, то получил удар по голове, из-за чего потерял сознание. Неизвестные ворвались в сторожку, где избили и связали скотчем второго охранника.

Как рассказал позже один из пострадавших, бандиты требовали дать ключи от складов, где находится сельхозтехника. Не добившись желаемого, злоумышленники выбежали на улицу и подожгли технику, которая находилась на территории. Это два трактора и новый посевной комплекс.

Читай также: В Чернигове С14 “взяло под охрану“ стратегическое госпредприятие Охранник, который находился на улице, пришел в себя, освободил своего коллегу и они вызвали на место полицию и пожарных, однако к моменту приезда спасателей тракторы и посевной комплекс сгорели практически дотла. По словам Виталия, злоумышленники ничего не взяли. Поэтому, скорее всего, целью злоумышленников было как раз уничтожение техники.

Сумма ущерба, нанесенного умышленным поджогом, по предварительным подсчетам - более 600 тысяч долларов.

Как сообщалось, в октябре под Хмельницким 30 мужчин пытались захватить предприятие.