Адвокаты Мангера обвинили СБУ в слежке и создании клонов их сим-карт

Защита подозреваемого в убийстве херсонской активистки требует от суда запретить СБУ и ГПУ слежку и прослушивание телефонов .

Адвокаты Мангера заявили, что за ними следят оперативники СБУ facebook.com/vlad.manger

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Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера заявляют, что за ними следят неизвестные люди. Об этом пишет Укринформ.

В частности, адвокат Андрей Левковец во время заседания суда сообщил, что со среды замечает неизвестных, которые следят за его передвижением.

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“С момента принятия защиты Мангера Владислава Николаевича мне стало известно о возможных провокациях и готовящихся провокациях в отношении меня и других защитников и моего подзащитного“, - добавил он.

По словам Левковца, в среду у офиса адвокатского объединения “Барристерс“ находились два человека, “одетых в темную одежду с соответствующими характерными сумками, которые обычно используют оперативные сотрудники“.

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Он также говорит, что его телефоны и телефоны его коллег прослушиваются. Адвокат уверяет, что сотрудники СБУ создали клоны карт мобильных операторов адвокатов Мангера “с целью совершения провокаций и преступлений“ против защитников.

Левковец призвал следственного судью к контролю за соблюдением прав и свобод защитников.

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Так, он просит суд обязать СБУ и ГПУ прекратить незаконное прослушивание, в том числе, общения между адвокатами и подзащитным, а также остановить слежку.

Второй адвокат Константин Глоба попросил судью Александра Кипчарского перенести заседание на пятницу, чтобы защита успела пожаловаться на слежку в правоохранительные органы.

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По словам Глобы, у здания суда “неизвестный из автомобиля“ призвал его с коллегами отказаться от дела Мангера и сообщил, что адвокатов прослушивают. Он также подтвердил, что имеет информацию о создании клонов карт мобильных его и коллег.

Напомним, ранее сообщалось, что избрание меры пресечения подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру снова перенесли.