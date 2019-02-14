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Украинские военные провели тактические учения с боевой стрельбой

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Военнослужащие 24 отдельного штурмового батальона провели ротные тактические учения с боевой стрельбой.
Военные учения
Военные учения
mil.gov.ua

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При участии штурмовых, танковых рот и разведывательных подразделений в Днепропетровской области прошли ротные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом в четверг, 14 февраля, информирует пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что на тактическом поле Новомосковского общевойскового полигона военнослужащие отработали подготовку и ведение оборонительного боя, наступательные действия. Танковые экипажи выполняли боевые стрельбы штатным артиллерийским выстрелом из вооружения танков, а экипажи БМП - вели огонь из вооружения боевых машин пехоты в условиях оборонного и наступательного боя.

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Во время учений командиры рот получили опыт взаимодействия с танковыми подразделениями, а личный состав повысил профессиональные навыки в уничтожении танков, пулеметных расчетов, группы пехоты и мишени условного противника. Личный состав отработал вопрос оказания медицинской помощи раненым и их дальнейшую эвакуацию с поля боя.

Накануне военные в зоне ООС провели тренировку сил и средств противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что в Херсонской, Николаевской, Одесской областях, а также в северо-западной части Черного моря в 2019 году пройдут украинско-американские военные учения Sea Breeze.

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Теги: Минобороны, фото, военные, Днепропетровская область, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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