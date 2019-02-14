Почти тысяча человек получили украинское гражданство за год

Более пяти тысяч человек вышли из украинского гражданства.

За год было прекращено украинское гражданство 5637 лиц aviakassa.net

Президент Петр Порошенко в 2018 году принял в гражданство Украины около тысячи иностранцев, в том числе 126 россиян.

Об этом сообщили в уполномоченных органах агентству Украинские новости.

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“С 1 января по 31 декабря 2018 года Президентом Украины было принято решение и изданы указы о принятии в гражданство Украины 988 лиц“, - сообщила Администрация Президента.

Согласно данным Государственной миграционной службой информации, 156 принятых в украинское гражданство лиц происходят из Сирии, 126 - из России, 109 - из Армении, а 95 были лицами без гражданства. Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 - из Молдовы, 43 - из Грузии, по 39 - из Азербайджана и Ирака, 38 - из Узбекистана, 34 - из Ирана, 33 - из Ливана, 19 - из Пакистана, 17 - из Иордании, 16 - из Египта, 15 - из Беларуси, 14 - из Нигерии и 11 - из Турции.

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За год было прекращено украинское гражданство 5637 лиц, в том числе вследствие выхода из гражданства - 5105 лиц, вследствие потери гражданства - 41 лицо, по предусмотренным международными договорами Украины основаниям - 491 лицо.

Напомним, после предупреждения ЕС, Болгария сообщила, что она упразднит схемы "продажи" паспортов на основании произведенных инвестиций иностранцами, передает Новое время. Руководство Евросоюза сообщило, что так они попытаются препятствовать проникновению иностранных организованных преступных группировок в ЕС с целью отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.