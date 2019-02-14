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Суд вернул Супрун полномочия министра

Комментариев: 6
При этом судья отказался удовлетворить ходатайство Кабмина, но по своей инициативе отменил запрет.
Супрун официально отменили запрет на исполнение обязанностей министра
Супрун официально отменили запрет на исполнение обязанностей министра
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Окружной админсуд Киева не удовлетворил ходатайство Кабмина, но отменил временный запрет Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения. Об этом пишет theBabel.

“Таким образом, суд признает, что пока отсутствуют обстоятельства для принятия мер обеспечения административного иска, которые определены постановлением от 5 февраля 2019 года“, - заявил судья Сергей Каракашьян.

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Он добавил, что в связи с этим меры ограничения в отношении Супрун подлежат отмене по инициативе суда.

Апелляцию Кабмина на временный запрет Супрун исполнять обязанности министра судья рассматривал с 11 февраля. Только сегодня он официально вышел из совещательной комнаты и объявил решение.

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Напомним, ранее сообщалось, что Печерский райсуд обязал ГБР провести досудебное расследование в отношении Уляны Супрун по статье о вмешательстве в дела судьи.

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Теги: Супрун, суд, отстранение, Минздрав, полномочия
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Комментариев (7)
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Dormidont955    14.02.2019, 15:08
Оценка:  0
Dormidont955
У нас каждый суд как хочет - так и дрочит. Как и Петя Сладкий и вся верхушка
SEMPENTY    14.02.2019, 14:47
Оценка:  +2
SEMPENTY
Это министр? Ей утки выносить в хирургии.
doc1    14.02.2019, 14:55
Оценка:  -1
doc1
денег - нет! Но ты казламордый держись!
В_а_д_и_м    14.02.2019, 14:42
Оценка:  +2
В_а_д_и_м
Она американская ведьма !!! Или баба-Яга ..!
doc1    14.02.2019, 14:54
Оценка:  0
doc1
а ты кацапский под*улёных!
doc1    14.02.2019, 14:26
Оценка:  -3
doc1
Кацапские шестерки с вылами обосрались. Включая их боса *уйла!
Миротворение    14.02.2019, 13:44
Оценка:  +3
Миротворение
Кто бы сомневался))
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