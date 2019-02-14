Суд вернул Супрун полномочия министра

При этом судья отказался удовлетворить ходатайство Кабмина, но по своей инициативе отменил запрет.

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Окружной админсуд Киева не удовлетворил ходатайство Кабмина, но отменил временный запрет Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения. Об этом пишет theBabel.

“Таким образом, суд признает, что пока отсутствуют обстоятельства для принятия мер обеспечения административного иска, которые определены постановлением от 5 февраля 2019 года“, - заявил судья Сергей Каракашьян.

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Он добавил, что в связи с этим меры ограничения в отношении Супрун подлежат отмене по инициативе суда.

Апелляцию Кабмина на временный запрет Супрун исполнять обязанности министра судья рассматривал с 11 февраля. Только сегодня он официально вышел из совещательной комнаты и объявил решение.

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Напомним, ранее сообщалось, что Печерский райсуд обязал ГБР провести досудебное расследование в отношении Уляны Супрун по статье о вмешательстве в дела судьи.