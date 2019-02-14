Под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто

В группировке была дюжина человек.

Правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Всего задержано 12 участников преступной группировки. Организатор – 27-летний житель Броваров, который разработал и наладил схему угонов автомобилей и их реализацию. За каждым членом банды были закреплены свои обязанности.

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“На двух женщин была возложена особая “миссия“. Они занимались поиском транспортных средств для дальнейшего их похищения, собирали информацию о владельцах, местах стоянки и передавали исполнителям ключи и чипы от автомобилей, дубликаты номерных знаков, ключи от гаражей. Другие участники координировали работу, занимались продажей, подыскивали людей, способных совершать преступления. Также были расписаны обязанности по уничтожению, подделке или замене номеров узлов и агрегатов похищенных транспортных средств, изготовление поддельных документов“, – рассказали в полиции.

По словам замначальника ГУ НП Киевской области Андрея Небытова, работники полиции провели 33 санкционированных обыска по адресам проживания фигурантов и местами отстоя похищенного автотранспорта на территории столицы и других областей Украины. Обнаружили и изъяли наличные, специальные устройства для сканирования и автозапуска двигателя, устройства для подавления сигналов, различные номерные знаки, рации, мобильные телефоны, дубликаты ключей.

“Трое мужчин, один 40 –летний и двое 21-летних, были непосредственными исполнителями. Для них судом уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога“, – рассказывают правоохранители.

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В прокуратуре Киевской области также сообщают, что организатор преступной группировки уже был судим за аналогичные преступления. “В настоящее время, доказано, что на счету организованной группы 12 похищенных транспортных средств на территории Киева, Киевской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Кировоградской областей. Проверяется причастность к незаконному завладению еще десятка автомобилей“, – сообщают в прокуратуре.

По данному факту начаты уголовные производства по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщалось, в октябре 2018 под Киевом нашли 1000 кв.м. складов угонщиков элитных авто.