Журналисты потребовали увольнения Виталия Лищука - СМИ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий должен провести внутреннее расследование и дать официальный ответ по поводу возможных злоупотреблений в деятельности руководителя проектов и программ Департамента банковского надзора НБУ Виталия Лищука. Об этом говорится в расследовании, посвященном проблемам очищения банковской системы Украины, пишут Вести.

По утверждению журналистов, сотрудник Департамента банковского надзора НБУ Виталий Лищук – это человек, которого на рынке называют не иначе как “смотрящим“ НБУ за мелкими украинскими банками. Вот как его деятельность описал известный экономический журналист Александр Дубинский: “Формально, постановление о признании банка “проблемным“ действует 180 дней, за которые менеджменту банка нужно устранить недочеты, которые возникли в работе, по мнению Нацбанка. Однако на практике вводимый в банк куратор останавливает все платежи и расчеты, кроме бюджетных - и за короткое время доводит банк до фактического банкротства. Чтобы его избежать - знают “мелкие“ - нужно искать контакта с неким Виталием Лищуком, начальником управления надзора за банками 3 и 4 групп. И помогать ему посильно…“

В свою очередь, по утверждению банкиров, формально возглавляя надзор за мелкими банками, Лищук ставит их на абонплату в сумме 5-15 тысяч долларов ежемесячно. Об этом знает все банковское сообщество, но перед угрозой остановки платежей найти другой выход банки не могут. Учитывая, что сегодня в Украине действует около двух десятков мелких банков, из которых не менее половины вынуждены “сотрудничать“ с Лищуком, его доход от этой схемы составляет не менее 100,000 долларов в месяц, утверждают журналисты.

По мнению журналистов, вопрос об увольнении и криминальной ответственности Лищука – это тест на прозрачность НБУ и проверка для его главы Якова Смолия: “Особенно принимая во внимание, что последнему однозначно придется как-то реагировать на слухи о том, что в близком кругу Лищук неоднократно жаловался, что уже давно решил с главой НБУ все вопросы, но это обходится ему слишком дорого – в 20,000 долларов ежемесячно. Пока же руководство НБУ, скорее всего, так и не понимает до конца реального положения дел в мелких банках“ - пишет издание.

В следующей части расследования журналисты планируют опубликовать интервью с бывшим подчиненным Лищука, который работал под его руководством в Нацбанке, а также историю о том, как он едва не лишился своей должности из-за открытого криминального производства.