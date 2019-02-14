Укрпошта запускает проект по доставке субсидий

Весной монетизированные субсидии получат около 1,1 млн пенсионеров .

В течение марта-мая Укрпошта будет доставлять монетизированные субсидии наличными деньгами.

Об этом сообщает Укрпошта.

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Также сообщается, что каждому получателю субсидий направят уведомление, за что назначена субсидия и как получить эти деньги. Весной компания будет доставлять деньги тем пенсионерам, который получают пенсии через Укрпошту (1,1 млн клиентов).

Уточняется, что пенсионеры, которых обслуживает Укрпошта, получат субсидии наличными в день получения пенсии. В компании отметили, что по результатам анализа эффективности пилотного проекта будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

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Отметим, получатели субсидий будут получать деньги за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель).

Напомним, Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года.