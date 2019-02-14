Укрпошта запускает проект по доставке субсидий
В течение марта-мая Укрпошта будет доставлять монетизированные субсидии наличными деньгами.
Об этом сообщает Укрпошта.
Читай также: Все, что нужно знать о монетизации субсидий: Как, кому и когда
Также сообщается, что каждому получателю субсидий направят уведомление, за что назначена субсидия и как получить эти деньги. Весной компания будет доставлять деньги тем пенсионерам, который получают пенсии через Укрпошту (1,1 млн клиентов).
Уточняется, что пенсионеры, которых обслуживает Укрпошта, получат субсидии наличными в день получения пенсии. В компании отметили, что по результатам анализа эффективности пилотного проекта будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.
Читай также: Монетизация субсидий поможет процессу соцвыплат - Гройсман
Отметим, получатели субсидий будут получать деньги за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель).
Напомним, Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года.