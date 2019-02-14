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Укрпошта запускает проект по доставке субсидий

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Весной монетизированные субсидии получат около 1,1 млн пенсионеров .
Пенсионеры получат субсидии наличными в день получения пенсии
Пенсионеры получат субсидии наличными в день получения пенсии
depositphotos.com

В течение марта-мая Укрпошта будет доставлять монетизированные субсидии наличными деньгами. 

Об этом сообщает Укрпошта.

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Также сообщается, что каждому получателю субсидий направят уведомление, за что назначена субсидия и как получить эти деньги. Весной компания будет доставлять деньги тем пенсионерам, который получают пенсии через Укрпошту (1,1 млн клиентов).

Уточняется, что пенсионеры, которых обслуживает Укрпошта, получат субсидии наличными в день получения пенсии. В компании отметили, что по результатам анализа эффективности пилотного проекта будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.

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Отметим, получатели субсидий будут получать деньги за предыдущий календарный месяц (в марте - за февраль, в апреле - за март, в мае - за апрель).

Напомним, Кабинет министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года. 

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Теги: Укрпочта, монетизация, субсидии, выплаты, пенсионеры
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Комментариев (1)
Dmitriy7    14.02.2019, 15:09
Оценка:  0
Dmitriy7
петруха прикурит и тут
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