Генсек НАТО готов активнее работать над вопросом вступления Украины в Альянс

Столтенберг также считает необходимым возобновить работу комиссии Украина-НАТО.

Столтенберг хочет более интенсивно работать с Украиной над ее вступлением в Альянс EPA/UPG

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Министр обороны Степан Полторак переговорил в штаб-квартире НАТО с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Столтенберг выразил необходимость возобновления работы комиссии Украина-НАТО. Кроме того, он считает, что нужно увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по по вопросу вступления Украины в Альянс.

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Кроме того, Полторак встретился с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер. Она отметила, что сегодня наблюдается международная поддержка и понимание вызовов, которые стоят перед Украиной, и того, какими усилиями она сдерживает агрессию РФ.

“Каждую неделю в американском правительстве идет обсуждение, какие действия нужно предпринять, чтобы поддержать Украину, - заверила Купер.

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Со своей стороны Полторак поблагодарил позиции правительства и народа США по поддержке Украины.

Напомним, ранее в НАТО рассказали о главных препятствиях Украины на пути членства.