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Генсек НАТО готов активнее работать над вопросом вступления Украины в Альянс

Комментариев: 3
Столтенберг также считает необходимым возобновить работу комиссии Украина-НАТО.
Столтенберг хочет более интенсивно работать с Украиной над ее вступлением в Альянс
Столтенберг хочет более интенсивно работать с Украиной над ее вступлением в Альянс
EPA/UPG

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Министр обороны Степан Полторак переговорил в штаб-квартире НАТО с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Столтенберг выразил необходимость возобновления работы комиссии Украина-НАТО. Кроме того, он считает, что нужно увеличить интенсивность сотрудничества с Украиной по по вопросу вступления Украины в Альянс.

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Кроме того, Полторак встретился с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер. Она отметила, что сегодня наблюдается международная поддержка и понимание вызовов, которые стоят перед Украиной, и того, какими усилиями она сдерживает агрессию РФ.

“Каждую неделю в американском правительстве идет обсуждение, какие действия нужно предпринять, чтобы поддержать Украину, - заверила Купер.

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Со своей стороны Полторак поблагодарил позиции правительства и народа США по поддержке Украины.

Напомним, ранее в НАТО рассказали о главных препятствиях Украины на пути членства.

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Теги: Столтеберг, НАТО, Украина, членство, Полторак
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Комментариев (3)
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Николай510    14.02.2019, 16:32
Оценка:  0
Николай510
НАТО будет гарантировать Украине завтрашний день, естественно, пойдут инвестиции для экономического развития страны, украинцы будут спать спокойнее, зная о невозможности агрессии РФ и авантюрных желаний Кремля впредь вести войну с Украиной.
МСергей    14.02.2019, 16:01
Оценка:  0
МСергей
"усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,"
nfhvyt    14.02.2019, 15:29
Оценка:  0
nfhvyt
Ага, работай, у тебя полтора месяца времени ))
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