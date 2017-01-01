Под Одессой рецидивист совершил кражу прямо в суде

Кража была совершена в здании суда во время слушания дела.

Преступник похитил куртку, в которой находились деньги и документы od.npu.gov.ua

В городе Измаил Одесской области правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который даже в суде не удержался от кражи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

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Как сообщили в ГУНП, находясь в помещении суда, где должно было рассматриваться дело по обвинению в ранее совершенных им преступлениях, неоднократно судимый гражданин из служебного кабинета похитил куртку, в которой находились деньги и документы.

Об исчезновении верхней одежды пострадавший сообщил в полицию. Просмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители установили личность вора. Часть похищенного имущества изъяли и вернули владельцу, а деньги в сумме 500 гривен злоумышленник успел потратить.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 (кража) УК Украины. Следствие продолжается.

Как сообщалось 13 февраля, в Одессе воры забежали в полицию, скрываясь с места преступления.