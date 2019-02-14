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В Книге рекордов Гиннеса числится уже 50 украинцев

Комментариев: 1
Среди рекордов украинцев в Книге Гиннеса большинство зарегистрировано в категории Человеческие достижения.
Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова
Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова
unn.com.ua

В Книгу рекордов Гиннеса за все время внесено 50 рекордов украинцев. В 2018 году Книга зарегистрировала юбилейный 50 рекорд. 

Об этом рассказала УНН руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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“2018 год мы закончили 50 рекордом украинца в Книге рекордов Гиннеса, как раз в канун Нового года Олег Тягнизуб получил подтверждение от Гиннеса“, - отметила Ветрова.

Так, львовянин Олег Скавыш, более известный, как Олег Тягнизуб, протянул зубами судно весом 614 тонн.

По словам Ветровой, в Национальном реестре рекордов непосредственно в сотрудничестве с Книгой рекордов Гиннеса работает отдел международных рекордов. Среди рекордов украинцев в Книге Гиннеса большинство зарегистрировано в категории Человеческие достижения. Кроме того, значительное количество рекордов касается категорий Спорт и Массовые мероприятия.

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Напомним, популярный во всем мире анимационный сериал Маша и Медведь, рассказывающий об очень активной маленькой девочке, живущей с одним медведем, которая часто не может усидеть на одном месте и постоянно находит повод для развлечений, совсем недавно оказался вписан в Книгу рекордов Гиннеса. Точнее - одна его серия.

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Теги: Украина, рекорд, книги, Гиннесс
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Комментариев (1)
Антибес    14.02.2019, 16:11
Оценка:  0
Антибес
И Педю Пидоpoшенко туда внесите.Этому свинорылому клоуну-сливорезу удалось наебaть 40 миллионов человек.А это многого стоит.
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