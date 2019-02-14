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В ялтинском зоопарке "Сказка" умерла знаменитая тигрица Тигрюля

Комментариев: 3
В ялтинском зоопарке "Сказка" умерла знаменитая тигрица Тигрюля

В ялтинском зоопарке “Сказка“ умерла знаменитая тигрица Тигрюля.  Тигрюля – белая бенгальская тигрица, подаренная премьер-министру Украины Юлии Тимошенко организаторами детского фестиваля в 2009 году, пишут Комментарии.

Тимошенко тогда была премьер-министром и кандидатом в президенты Украины. Тимошенко передала тигренка на воспитание в ялтинский зоопарк “Сказка“. Животное стало единственным белым тигром на территории Украины. 

Образ Тигрюли применяется для агитации на президентских выборах. Так портрет Тимошенко с Тигрюлей использовался на агитационных билбордах.

Ранее, в 2016 году, после аномальных заморозков, погибло три тигренка матерью которых была Тигрюля “Атос“, “Портос“ и “Арамис“. 

Администрация зоопарка устанавливает причину смерти, предварительная версия - банальная старость.

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Комментариев (3)
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Gidnyk    14.02.2019, 16:34
Оценка:  0
Gidnyk
10 лет маловато для тигра. Они и больше 20 могут прожить.
СтальнаяКрыса    14.02.2019, 16:11
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Тимошенко на похорон тигра поедет?
sv_sim    14.02.2019, 15:39
Оценка:  +2
sv_sim
хм, знак с выше? прям перед выборами, СЛУЧАЙНОСТЬ???!!!
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