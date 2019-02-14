В ялтинском зоопарке “Сказка“ умерла знаменитая тигрица Тигрюля. Тигрюля – белая бенгальская тигрица, подаренная премьер-министру Украины Юлии Тимошенко организаторами детского фестиваля в 2009 году, пишут Комментарии.

Тимошенко тогда была премьер-министром и кандидатом в президенты Украины. Тимошенко передала тигренка на воспитание в ялтинский зоопарк “Сказка“. Животное стало единственным белым тигром на территории Украины.

Образ Тигрюли применяется для агитации на президентских выборах. Так портрет Тимошенко с Тигрюлей использовался на агитационных билбордах.

Ранее, в 2016 году, после аномальных заморозков, погибло три тигренка матерью которых была Тигрюля “Атос“, “Портос“ и “Арамис“.

Администрация зоопарка устанавливает причину смерти, предварительная версия - банальная старость.