Следователи не смогли сломать зщиту на айфоне Труханова

Защитники ходатайствовали о том, чтобы Айфоны и Айпады вернули владельцам.

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Национальное антикоррупционное бюро не смогло преодолеть защиту мобильных устройств, изъятых у мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Об этом во время заседания в четверг сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Думская.

“Наши технические возможности не позволяют работать с такой техникой“, – заявил прокурор.

Защитники ходатайствовали о том, чтобы Айфоны и Айпады вернули владельцам. Суд ходатайство удовлетворил. Технику передали обвиняемым “на ответственное хранение“.

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Издание также сообщает, что перед заседанием у журналистов возникли проблемы с доступом в зал: их якобы пыталась не пустить туда группа поддержки подсудимых. В конце концов, пресса все же попала внутрь.

Как сообщалось 17 января, суд по делу Труханова закончился столкновениями.