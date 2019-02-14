ЕС требует пустить миссию ОБСЕ в Крым и на границу с РФ
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Миссии ОБСЕ должен быть обеспечен свободный, безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины, включая территорию Крыма и российско-украинскую госграницу. Об этом говорится в заявлении ЕС, передает Укринформ.
Это заявление было озвучено на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. “остается лишенной свободы безопасного передвижения по всей Украине, включая Крым и российско-украинскую государственную границу“, - говорят в делегации ЕС в ОБСЕ.
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Кроме того, СММ до сих пор лишена полного доступа к трем районам на линии пересечения на Донбассе и возможности передвижения определенными дорогами, отмечается в заявлении.
“Систематический отказ в доступе к определенным приграничным территориям и прибрежной линии восточнее Мариуполя вызывает обеспокоенность по поводу того, что скрывается от СММ“, - заявили в делегации.
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Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал 18 российских гаубиц под Луганском.