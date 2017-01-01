На пограничников на КП Краковец напал владелец аттракционов

Суд уже несколько раз штрафовал Каламуняка за нелегальный бизнес.

На границе с Польшей был задержан нарушитель правопорядка Скриншот из видео

В пункте пропуска Краковец на границе с Польшей мужчина напал на пограничников и был задержан. Он оказался владельцем незаконного аттракциона в центре Львова.

Об этом сообщил ZAXID.net.

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Как отмечается, задержанный Михаил Каламуняк нелегально сдает в аренду маленькие электрические автомобили для детей недалеко от Львовской оперы. Вместе с ним задержали его 20-летнего сына, который был участником инцидента. Официально мужчина зарегистрирован в Яворовском районе, а потому судить его будет суд этого района.

Стоит отметить, что этот суд уже несколько раз штрафовал Каламуняка за нелегальный бизнес, а также был оштрафован его сын Назар за отказ забрать с территории пограничного пункта пропуска автомобиль.

На площади перед Львовской оперой запрещено устанавливать аттракционы с 2015 года. Но предприниматели игнорируют этот запрет и продолжают сдавать электромашинки в аренду.

Как сообщалось, в июне 2018 на Буковине 20 человек напали на пограничников. Позже появилось видео инцидента.