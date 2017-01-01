Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На пограничников на КП Краковец напал владелец аттракционов

Комментариев: 0
Суд уже несколько раз штрафовал Каламуняка за нелегальный бизнес.
На границе с Польшей был задержан нарушитель правопорядка
На границе с Польшей был задержан нарушитель правопорядка
Скриншот из видео

В пункте пропуска Краковец на границе с Польшей мужчина напал на пограничников и был задержан. Он оказался владельцем незаконного аттракциона в центре Львова.

Об этом сообщил ZAXID.net.

Читай также: На Закарпатье пограничников забросали камнями

Как отмечается, задержанный Михаил Каламуняк нелегально сдает в аренду маленькие электрические автомобили для детей недалеко от Львовской оперы. Вместе с ним задержали его 20-летнего сына, который был участником инцидента. Официально мужчина зарегистрирован в Яворовском районе, а потому судить его будет суд этого района.

Стоит отметить, что этот суд уже несколько раз штрафовал Каламуняка за нелегальный бизнес, а также был оштрафован его сын Назар за отказ забрать с территории пограничного пункта пропуска автомобиль.

На площади перед Львовской оперой запрещено устанавливать аттракционы с 2015 года. Но предприниматели игнорируют этот запрет и продолжают сдавать электромашинки в аренду.

Как сообщалось, в июне 2018 на Буковине 20 человек напали на пограничников. Позже появилось видео инцидента.

Поделись:
Теги: граница, ГПСУ, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь