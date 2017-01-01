Возле Попасной обстреляли бригаду энергетиков

В результате обстрела никто не пострадал .

В Луганской области в районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков.

Об этом сообщает на Facebook Луганского энергетического объединения.

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Сообщается, что под обстрел попала аварийная бригада, которая пыталась восстановить электроснабжение жителей села Катериновка, которое находится на линии разграничения. В результате инцидента никто не пострадал, обстрел произошел, несмотря на все соглашения и присутствие зеркального патруля ОБСЕ. Аварийные работы перенесли на завтра.

В компании уточнили, что в результате обстрела ночью 13 февраля повреждена подстанция Золотое-2, обесточены шесть трансформаторных подстанций и насосная станция шахты Золотое. Без света также остались около 300 бытовых потребителей.

Напомним, боевики на Донбассе обстреляли мирные населенные пункты вдоль линии разграничени