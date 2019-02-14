Полиция сообщает о 18 задержанных.

Преступная группировка длительное время действовала на территории города

60 обысков: В Кривом Роге проходит масштабная операция против наркомафии

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60 обысков: В Кривом Роге проходит масштабная операция против наркомафии

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В Кривом Роге 14 февраля работники Департамента противодействия наркопреступности вместе со следователями ГУ Национальной полиции Украины при поддержке Генеральной прокуратуры Украины проводят масштабную операцию против местной наркогруппировки, действующей на территории города уже несколько лет.

Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Уже проведено около 60 обысков у наркодилеров, входящих в преступную группировку, которая длительное время действовала на территории города, и уже задержаны 18 человек.

“Это только начало. Местному руководству полиции Кривого Рога есть время задуматься“, - подытожил Аброськин.

Как сообщалось 8 февраля, в США изъяли наркотики почти на миллиард долларов.