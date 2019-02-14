РФ вербует украинцев для поджога храмов УПЦ МП - постпред в Вене

На заседании постоянного совета ОБСЕ Россию призвали прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине.

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Спецслужбы РФ для дестабилизации ситуации планируют поджоги религиозных объектов УПЦ МП в Украине. Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает Укринформ.

Для этого спецслужбы активно вербуют украинских граждан, в том числе на оккупированной части Донбасса, отметил он.

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“Среди многочисленных принципов и обязательств ОБСЕ, которые Россия грубо нарушила и продолжает нарушать, есть обязательство воздерживаться от поддержки террористической деятельности на территориях других государств-участников“, - подчеркнул Прокопчук.

Он уточнил, что украинским компетентным органам стало известно, что российские спецслужбы начали процесс вербовки украинцев для проведения поджогов религиозных объектов, которые используются приходами Московского патриархата в Украине.

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При этом российские спецслужбы выдают конкретные инструкции для проведения таких поджогов, а также существенное финансовое вознаграждение, говорит Прокопчук.

“Мы призываем Россию немедленно прекратить действия, направленные на дестабилизацию Украины, в том числе и в религиозной сфере“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее делегация ЕС потребовала допустить миссию ОБСЕ в Крым и на границу с Россией.