РФ вербует украинцев для поджога храмов УПЦ МП - постпред в Вене
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Спецслужбы РФ для дестабилизации ситуации планируют поджоги религиозных объектов УПЦ МП в Украине. Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает Укринформ.
Для этого спецслужбы активно вербуют украинских граждан, в том числе на оккупированной части Донбасса, отметил он.
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“Среди многочисленных принципов и обязательств ОБСЕ, которые Россия грубо нарушила и продолжает нарушать, есть обязательство воздерживаться от поддержки террористической деятельности на территориях других государств-участников“, - подчеркнул Прокопчук.
Он уточнил, что украинским компетентным органам стало известно, что российские спецслужбы начали процесс вербовки украинцев для проведения поджогов религиозных объектов, которые используются приходами Московского патриархата в Украине.
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При этом российские спецслужбы выдают конкретные инструкции для проведения таких поджогов, а также существенное финансовое вознаграждение, говорит Прокопчук.
“Мы призываем Россию немедленно прекратить действия, направленные на дестабилизацию Украины, в том числе и в религиозной сфере“, - подчеркнул он.
Напомним, ранее делегация ЕС потребовала допустить миссию ОБСЕ в Крым и на границу с Россией.
ЗАЧЕМ ВЕРБОВАТЬ ХОХЛЯДЕЙ , ЕСЛИ ВСЕ ПРИКАЗЫ ИДУТ ИЗ МОСКВЫ И СВЯЩЕННИКАМ МОГУТ ПРИКАЗАТЬ УНИЧТОЖИТЬ ХРАМ НАПРЯМУЮ ?!
ЗАЧЕМ ЭТА ХОХЛО ПРОКЛАДКА ?! )))