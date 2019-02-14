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РФ вербует украинцев для поджога храмов УПЦ МП - постпред в Вене

Комментариев: 10
На заседании постоянного совета ОБСЕ Россию призвали прекратить дестабилизировать ситуацию в Украине.
Украина обвиняет спецслужбы РФ в подготовке поджогов храмов
Украина обвиняет спецслужбы РФ в подготовке поджогов храмов
facebook.com/Church.ua

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Спецслужбы РФ для дестабилизации ситуации планируют поджоги религиозных объектов УПЦ МП в Украине. Об этом на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук, передает Укринформ. 

Для этого спецслужбы активно вербуют украинских граждан, в том числе на оккупированной части Донбасса, отметил он. 

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“Среди многочисленных принципов и обязательств ОБСЕ, которые Россия грубо нарушила и продолжает нарушать, есть обязательство воздерживаться от поддержки террористической деятельности на территориях других государств-участников“, - подчеркнул Прокопчук. 

Он уточнил, что украинским компетентным органам стало известно, что российские спецслужбы начали процесс вербовки украинцев для проведения поджогов религиозных объектов, которые используются приходами Московского патриархата в Украине.

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При этом российские спецслужбы выдают конкретные инструкции для проведения таких поджогов, а также существенное финансовое вознаграждение, говорит Прокопчук.

“Мы призываем Россию немедленно прекратить действия, направленные на дестабилизацию Украины, в том числе и в религиозной сфере“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее делегация ЕС потребовала допустить миссию ОБСЕ в Крым и на границу с Россией.

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Теги: ОБСЕ, Донбасс, РФ, спецслужбы, Украина, УПЦ МП
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Комментариев (11)
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farfalle    14.02.2019, 17:30
Оценка:  +2
farfalle
Хавайте, громадяне))
dinops    14.02.2019, 17:22
Оценка:  +4
dinops
Паранойя и бред
VSHIVANKA    14.02.2019, 17:18
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ТУТ КАКИЕ ТО НЕСКЛАДУШКИ .....
ЗАЧЕМ ВЕРБОВАТЬ ХОХЛЯДЕЙ , ЕСЛИ ВСЕ ПРИКАЗЫ ИДУТ ИЗ МОСКВЫ И СВЯЩЕННИКАМ МОГУТ ПРИКАЗАТЬ УНИЧТОЖИТЬ ХРАМ НАПРЯМУЮ ?!
ЗАЧЕМ ЭТА ХОХЛО ПРОКЛАДКА ?! )))
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 17:26
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
"Умом Россию не понять ..." (с)
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 17:28
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Она и ум - несовместимы.
farfalle    14.02.2019, 17:32
Оценка:  +4
farfalle
Я так понял, Украину умом понять можно? Расскажи нам про ваш дурдом, где на отделение полиции нападают бандиты, а за то, что их повязали, полицейского наказали.
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 17:35
Оценка:  -6
ВосставшийИзБана
Не путай грешное с праведным. Полицая повязали за превышение полномочий. Хотя вам этого не понять. У вас полицаи могут совершенно безнаказанно творить беспредел. У вас же полицейское государство.
farfalle    14.02.2019, 17:37
Оценка:  +3
farfalle
Не путай беззаконие, когда полиция прячется по углам и ЗАКОН, когда полиция может и должна уничтожать бандитов. А на Украине любой преступник выходит под залог, любой активист безнаказанно громит суды и банки. Рекорд по убийствам журналистов. Молчал бы, убогий
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 17:46
Оценка:  -5
ВосставшийИзБана
Про убогого молчал бы уже. Полиция не имеет права уничтожать. Это ты со сталинским нквд перепутал по своей убогости. Вспомни как твои коллеги вопили когда в Киеве полицай подстрелил пацана в машине нарушителей.
farfalle    14.02.2019, 17:56
Оценка:  +2
farfalle
При вооруженном нападении - может и должна уничтожать! Именно потому, что у вас полиция боится активистов, и такой беспредел, когда правят бал бандиты в стране. А уж в вашей любимой Америке их бы и постреляли прямо у отделения.
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 18:06
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Что-то я запутался. Одни твои коллеги пишут что в полицаи набрали активистов. Другие - что "активисты" - это орлы Авакова. А тут получается что активисты сами на себя напали, сами себя избивают и сами себя боятся.
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