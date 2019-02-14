В поддержку маньяка Оноприенко в Харькове удалось собрать митинг

Харьковчанам пообещали по 1000 гривен.

Жители Харькова за 1000 гривен вышли на фейковый митинг в поддержку "кандидата" в президенты известного маньяка Анатолия Оноприенко, который, к тому же, уже умер в житомирской тюрьме.

Фейковый митинг собрали журналисты редакции портала 057.ua, после обращения ветерана АТО, который решил проверить "поведуться" ли на такой заработок харьковчане.

Всем предложили собраться 13 февраля в 16:00 на площади Конституции.

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"Никто из желающих заработать легкие деньги даже не додумался проверить кто такой Оноприенко. Анатолий Оноприенко - советский и украинский серийный и массовый убийца. В период с 1989 по 1996 годы убил 52 человека. По кровожадности он, согласно некоторым источникам, является самым жестоким маньяком XX века, сравнимым с Чикатило", - пишут журналисты.

Во время подготовки к митингу наемные сторонники выкрикивали лозунги "Оноприенко - это сила!" и "Оноприенко - будущее Украины", а в разговорах утверждали, что именно его хотят видеть следующим президентом.

Как сообщалось 11 февраля, в центре Одессы около памятника Дюку неизвестный шутники организовали “проплаченный“ митинг в поддержку несуществующего кандидата в президенты Украины.