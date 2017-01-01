"Штурм" райотдела в Киеве: подозрения получили четыре человека
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Четырем участникам столкновения с полицией возле Подольского райотдела в Киеве сообщили о подозрении по статье сопротивление представителю власти.
Об этом в четверг, 14 февраля, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.
В частности, указано, что подозреваемых обвиняют в попытке прорваться в управление полиции.
Также известно, что следствие по остальным участникам драки с полицией продолжается.
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Напомним, столкновения между активистами и правоохранителями произошли 9 февраля в Киеве на Контрактовой площади. В частности, полицейские перехватили группу националистов С14, которые шли на акцию одного из кандидатов в президенты. При них нашли несколько ножей, газовых баллончиков, стартовый пистолет, поэтому было принято решение доставить задержанных в участок.
Напомним, группа примерно из 40 человек, вооруженных газовыми баллончиками и ножами, штурмовала отделение полиции в Киеве.