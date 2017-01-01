Фигурант дела Гандзюк бежал в Доминикану

Там его укрывает мужчина по имени Денис Пащенко, рассказала прокурор в суде.

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Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Алексей Левин скрывается в Доминиканской Республике. Об этом сообщила прокурор Виктория Коваль, передает Укринформ.

Об этом она заявила в Шевченковском райсуде столицы. Суд, напомним, уже третий день избирает меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в заказе убийства активистки.

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“Действительно, в протоколе допроса свидетеля Власова указано, что Левин в настоящее время находится в Доминиканской Республике“, - отметила Коваль.

Согласно показаниям свидетеля, Левин скрывается от правоохранительных органов у мужчины по имени Денис Пащенко.

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Напомним, ранее адвокаты Владислава Мангера обвинили СБУ в слежке за ними и создании копий их сим-карт.