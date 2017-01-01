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Посещали один молитвенный дом: Под Одессой 116 детей заболели корью

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Все дети были не привиты по религиозным убеждениям.
Заболевшие дети проживают в трех районах Одесской области
Заболевшие дети проживают в трех районах Одесской области
depositphotos.com

На юге Одесской области корью заболели 119 людей, из них 116 - дети. Все они посещали один молитвенный дом в селе Шевченково Килийского района.

Об этом сообщает Думская.net со ссылкой на Одесский областной лабораторный центр Минздрава.

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Отмечается, что новые случаи заболевания были зафиксированы у представителей той же религиозной группы в селе Нерушай Татарбунарского, селе Котовка Беляевского района и в Измаиле. Все они посещали молитвенный дом в Шевченкове и контактировали с больными.

Согласно информации издания, с прошлой недели в Одесской области заболеваемость корью выросла на 15,4%, среди детей — на 24%. Показатель госпитализации остался на прежнем уровне.

Как сообщалось,  сотрудники Министерства здравоохранения начали болеть корью.

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Теги: корь, Одесская область, дети
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