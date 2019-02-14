В Украине резко подорожали похороны

Средняя стоимость одного захоронения в Украине за 2018 год составила 5378 грн, что на 23% больше по сравнению с 2017 годом (4385 грн).

В Украине общий объем предоставленных ритуальных услуг и предметов ритуальной принадлежности населению в 2018 году составил 2,9 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

Указано, что средняя стоимость одного захоронения в Украине за 2018 год составила 5378 грн, что на 23% больше по сравнению с 2017 годом (4385 грн).

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При этом самый высокий показатель средней стоимости захоронения отмечено в Тернопольской (9608 грн), Закарпатской (8931 грн), Одесской (8763 грн) областях и городе Киев (7494 грн), тогда как самый низкий - в Черниговской (2779 грн) области.

"Ритуальными службами реализовано населению предметов ритуальной принадлежности на сумму почти 691 млн грн, из которых продано 185 тыс. гробов на сумму 259 млн грн; 596 тыс. венков на сумму 114 млн грн; 53 тыс. памятников на сумму 215 млн грн; 11 тыс. ограждений надгробных на сумму 28 млн грн и других предметов на сумму более 75 млн грн", - доложили в министерстве.

Также, по его данным, ритуальными службами предоставлено услуг населению на сумму 545 млн грн, что на 6% больше, чем в 2017 году.

Известно, что более 47% предоставленных ритуальных услуг и реализуемых предметов ритуальной принадлежности обеспечиваются предприятиями частной формы собственности.

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"В течение 2018 года в Украине ритуальными службами похоронены почти 483 тыс. умерших, что составляет 90% от общего числа умерших, которое, по статистическим данным, предоставленным Государственной службой статистики Украины за 2018 год, составляет почти 535 тыс. человек", - отчитались в ведомстве.

Как сообщалось, в марте 2018 года суды не успевали выдавать разрешения на похороны.