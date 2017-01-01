Кабмин исправил ошибку с полномочиями Супрун - Окружной админсуд

В суде объяснили свое решение вернуть Уляне Супрун возможность исполнять обязанности главы Минздрава.

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Окружной админсуд города Киева на своем сайте объяснил свое решение отменить запрет исполнять обязанности министра Уляне Супрун.

В пресс-службе суда напомнили, что ходатайство Кабмина об отстранении и.о. министра отменили, но одновременно по собственной инициативе отменили и меры обеспечения иска против Супрун.

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Причиной такого решения стало распоряжение Кабмина, который разрешил и.о. министра исполнять все обязанности главы Минздрава, кроме исключительных полномочий министра, говорят в суде.

“Кабмин 13 февраля исправил значительную часть обстоятельств, послуживших основанием для обеспечения данного иска“, - подчеркнула пресс-служба.

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“Фактически Кабмин признал наличие очевидных признаков противоправности, которые были изложены в постановлении об обеспечении иска, и своим распоряжением признал обоснованность принятых судом мер“, - считают в Окружном админсуде.

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Там добавили, что правительство установило такое правовое регулирование правоотношений по выполнению Супрун обязанностей министра, которое соответствует действующему законодательству.

Напомним, ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева разрешил Уляне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.