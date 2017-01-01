Савченко рассказала о VIP-камере в Чернигове

Она также отметила, что в СИЗО Чернигова ей и Рубану запрещено общаться с другим заключенным.

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Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая арестована и находится в Черниговском СИЗО по подозрению в подготовке теракта, рассказала об условиях своего содержания, передается на странице Савченко в Facebook.

“Здесь условия не СИЗО. Я в таких VIP-камерах еще в тюрьмах не сидела. Я не помню, чтобы я в российских или украинских тюрьмах спала не на шпонке или на нарах, а спала на кровати. Вот здесь я сплю на кровати. Все потому, что эта камера принадлежала женщине с ребенком. Да, это меблированная камера, в ней не прикреплена железная мебель, в ней есть деревянная обычные мебель: тумбочка, шкаф, стол, два стула. есть душ, отдельная отгорожена ванная зона (умывальник, зеркало, душ), то есть условия хорошие, если можно сказать, что это очень важно в тюрьме, если воли все равно нет“, - рассказала Савченко.

Она также отметила, что в СИЗО Чернигова ей и Рубану запрещено общаться с другим заключенным. Их водят по коридорам, чтобы они ни с кем не пересекались.

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Как рассказала Савченко, сначала ее держали в Лукьяновском СИЗО, где условия были стандартными и в камере с ней была еще одна женщина. В Чернигов ее перевели 13 февраля.

Напомним, Верховный Суд в понедельник, 11 февраля, удовлетворил ходатайство прокуратуры и передал дело Савченко-Рубана в Черниговский районный суд Черниговской области.