ЕС призвал РФ перестать финансировать боевиков

Евросоюз просит Россию повлиять на вооруженные формирования на Донбассе для выполнения Минских соглашений.

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В ЕС глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и личного состава на Донбассе и требуют от РФ прекратить обеспечивать боевиков. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, передает Укринформ.

Это заявление было озвучено на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг. “Мы снова призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям“, - подчеркивают европейцы.

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В ЕС также также призвали стороны к немедленному и полному выполнению взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей.

“Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность в этом плане и использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить Минские обязательства“, - подчеркивается в заявлении.

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В ЕС отметили, что продолжительность экономических санкций против России связана с необходимостью полного выполнения Минских соглашений.

Напомним, ранее Украина на заседании постоянного совета ОБСЕ обвинила Россию в подготовке поджогов храмов УПЦ МП на территории нашей страны.