Бойко поддерживают почти треть жителей Донецкой области - опрос

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Донецкой области 30,9% избирателей из тех, кто уже определился и будет голосовать, отдали бы свой голос за Юрия Бойко. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической компании Seetarget.

Второе место в опросе занял Владимир Зеленский с 27,9%. Третье – действующий президент Петр Порошенко, за него готовы отдать голоса 15,5% избирателей Донетчины.

Четвертое место удерживает Юлия Тимошенко, у неё 5,9%, а пятое — Анатолий Гриценко с результатом 4,5%.

Отдельно был проведен опрос среди жителей Мариуполя, согласно которому избиратели, которые уже определились и будут голосовать, первое место отдали бы Юрию Бойко — 32,7%. За ним следуют Владимир Зеленский с 16,1% и Олег Ляшко с 9,2%.

На четвертом месте Юлия Тимошенко — 7,4%, на пятом Анатолий Гриценко — 6,7%.

Опрос проводился методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов с 2 по 10 февраля 2019 года. Всего в Донецкой области опрошено 807 респондентов, в Мариуполе — 805, в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.