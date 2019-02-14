Блогер рассказал о доказательствах подготовки "Батькивщины" к масштабной скупке голосов

Предвыборный штаб кандидата в президенты Юлии Тимошенко разворачивает сетку для масштабного подкупа избирателей в пределах всей страны. Об этом сообщил блогер Алексей Вороненко.

“Знаете, есть такое выражение: “Громче всех кричит “Держи вора!“ сам вор“? Вот тому наглядное доказательство из области нашей политики. Помните, как Тимошенко сотоварищи на всех эфирах вопили, что против них готовятся провокации, что их оппоненты собираются скупать голоса и т. д. и т. п.? Вопить-то вопили, только без особой конкретики, без исков, без заведенных дел. А теперь следите за руками. Оказывается, что в самой-то “Батькивщине“ как раз и занимаются построением глобальной сетки для подкупа избирателей по всей стране!“ – написал Вороненко .

Он также рассказал, что намерения штаба Тимошенко запустить механизм массового подкупа избирателей подтверждаются документально.

“Тому есть прямые доказательства: копии переписки, видеозаписи. Сообщил об этом и передал документы в комитет Рады по борьбе с коррупцией сотрудник одного из т. н. “технологических штабов“, разворачиваемых партией Тимошенко в регионах специально для “монтажа“ такой сетки. Называется также конкретная сумма, за которую “Батькивщина“ скупает голоса – 500 грн. Да уж, поскупилась Юлия Владимировна на свою любимый электорат! Еще штришок: по свидетельству представителя штаба, средства на его функционирование из “центра“ передавались в долларах. Что говорит об их крайне сомнительном происхождении“, – подчеркнул блогер.

По его словам, данные о правонарушении были переданы Генеральной прокуратуры, у которой теперь есть все основания для возбуждения уголовного дела.

“В итоге представители парламентского комитета на основании вполне железобетонных доказательств обратились в Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей. И лично я уверен, что такое дело можно и нужно заводить, и что оно будет заведено! Чтобы никто не думал, что, если он громче всех кричит о преступлении, – в итоге сможет скрыть собственную преступную деятельность“, – резюмировал Алексей Вороненко.