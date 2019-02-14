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Финансирование обороны выросло в 20 раз – Турчинов

Комментариев: 5
Создание нового вооружения и военной техники в Украине осуществляется в соответствии со стандартами НАТО, отметил секретарь СНБО.
Александр Турчинов признал, что у Украины недостаточно ресурса для обеспечения безопасности
Александр Турчинов признал, что у Украины недостаточно ресурса для обеспечения безопасности
rnbo.gov.ua

За последние пять лет в Украине резко выросло финансирования сектора безопасности. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов в ходе "круглого стола" о государственном военном заказе в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 14 февраля.

По его словам, уровень финансирования сектора безопасности и обороны Украины за последние пять лет увеличился в 19,5 раз.

"Эти средства необходимо использовать с максимальной эффективностью, а также создать условия для привлечения инвестиционных и инновационных ресурсов в нашу оборонную промышленность", – сказал Турчинов.

Он отметил, что разработка и создание нового вооружения и военной техники в Украине осуществляется в соответствии со стандартами НАТО.

При этом Турчинов признал, что тот ресурс, которым владеет Украина, пока недостаточен для того, чтобы обеспечить полноценные оборону и безопасность страны.

"Поэтому одним из приоритетов нашего государства – безусловное увеличение валового внутреннего продукта, укрепление национальной экономики, без чего не может развиваться и оборонный комплекс", – подчеркнул он.

Напомним, в государственном оборонном заказе на 2019 год планируется поставка в украинские войска до 20 образцов нового вооружения.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что бюджет на 2019 год предусматривает недостаточно средств на финансирование оборонного сектора.

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Теги: Украина, НАТО, СНБО, секретарь СНБО, Турчинов, безопасность, оборона, Александр Турчинов, ВСУ, военная техника, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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COZEL    14.02.2019, 19:21
Оценка:  +2
COZEL
И ВОРОВАТЬ СТАЛИ В 40 И МОЖЕТ БОЛЬШЕ РАЗ, ДАВАЙ ДАВАЙ РАСПИЛИВАЙ))))))))) КАЗЕЛ
Vasya_iz_Ivanovo    14.02.2019, 19:14
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Михайло Ломоносов еще в 18 веке открыл закон - если где то что то прибыло, то в другом такое же колличество убыло. Даешь пушки вместо масла!
VSHIVANKA    14.02.2019, 18:32
Оценка:  0
VSHIVANKA
МОЛОТ 1 , МОЛОТ 2 , МОЛОТ 3 ......)))
krolikoff_net    14.02.2019, 18:37
Оценка:  -3
krolikoff_net
Молот утилизировал очень много дарагих рассиан на фронте. Лаптей это так возбуждает. Несколько неприятных инциндентов с ним не порятт общей картины.
COZEL    14.02.2019, 19:25
Оценка:  +2
COZEL
ОХЕРЕТЬ, ИНЦЕНДЕНТЫ, ТЫ КОЗЕЛ ВОНЮЧИ БУДЕШЬ ПЛАТИТЬ ЗА КАЛЕК И СМЕРТЬ, МУДИЛО ОФИСНОЕ
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