В ГМС объяснили, почему в Украину не пустили епископа Гедеона

Харон приобрел гражданство Украины с нарушением законодательства, заявляют в ГМС. Поэтому его паспорт признан недействительным.

Епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеона (Юрия Харона), не пустили в Украину из-за недействительного паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы в четверг, 14 февраля.

"13 февраля 2019 Государственной пограничной службой Украины была пресечена попытка пересечения границы Украины иностранцем по недействительным документам, при этом недействителен паспорт гражданина Украины для выезда за границу было изъято, а иностранца возвращено в страну, из которой он пытался въехать в Украину по недействительным документами ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2018 году, после информации от СБУ, миграционная служба в Волынской области провела проверку и установила, что Харон приобрел гражданство Украины с нарушением законодательства.

"Установлен факт приобретения гражданства Украины с нарушением законодательства гражданином РФ - деятелем одной из религиозных организаций, которую СМИ связывают со спецслужбами страны-агрессора", - заявили в ГМС.

Сообщается, что было установлено, что при подаче документов для получения гражданства Украины он предоставил ложные сведения об имеющихся гражданствах.

В миграционной службе отметили, что в июне 2018 года было отменено как решение о регистрации гражданином Украины указанного лица, так и решение о выдаче паспортов гражданина Украины.

Там добавили, что в соответствии с законодательством Украины, паспорта гражданина Украины (внутренний и заграничный) указанного гражданина был признан недействительным и внесен в базу ГМС.

Как известно, вчера священник был задержан в аэропорту Борисполь во время паспортного контроля. При этом пограничники изъяли у архиерея украинский паспорт, который числится как утерянный. Епископ Гедеон улетел назад в Германию, откуда прибыл. Сам епископ опубликовал видеообращение, в котором происходящее назвал религиозным и политическим давлением.

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