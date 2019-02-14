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В ГМС объяснили, почему в Украину не пустили епископа Гедеона

Комментариев: 4
Харон приобрел гражданство Украины с нарушением законодательства, заявляют в ГМС. Поэтому его паспорт признан недействительным.
Гедеона не пустили в страну из-за аннулированного паспорта
Гедеона не пустили в страну из-за аннулированного паспорта
facebook.com/gedeon.haron.75
Епископа Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеона (Юрия Харона), не пустили в Украину из-за недействительного паспорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы в четверг, 14 февраля.
 
 
"13 февраля 2019 Государственной пограничной службой Украины была пресечена попытка пересечения границы Украины иностранцем по недействительным документам, при этом недействителен паспорт гражданина Украины для выезда за границу было изъято, а иностранца возвращено в страну, из которой он пытался въехать в Украину по недействительным документами ", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что в 2018 году, после информации от СБУ, миграционная служба в Волынской области провела проверку и установила, что Харон приобрел гражданство Украины с нарушением законодательства.
 
"Установлен факт приобретения гражданства Украины с нарушением законодательства гражданином РФ - деятелем одной из религиозных организаций, которую СМИ связывают со спецслужбами страны-агрессора", - заявили в ГМС.
 
Сообщается, что было установлено, что при подаче документов для получения гражданства Украины он предоставил ложные сведения об имеющихся гражданствах.
 
В миграционной службе отметили, что в июне 2018 года было отменено как решение о регистрации гражданином Украины указанного лица, так и решение о выдаче паспортов гражданина Украины.
 
Там добавили, что в соответствии с законодательством Украины, паспорта гражданина Украины (внутренний и заграничный) указанного гражданина был признан недействительным и внесен в базу ГМС.

Как известно, вчера священник был задержан в аэропорту Борисполь во время паспортного контроля. При этом пограничники изъяли у архиерея украинский паспорт, который числится как утерянный. Епископ Гедеон улетел назад в Германию, откуда прибыл.

Сам епископ опубликовал видеообращение, в котором происходящее назвал религиозным и политическим давлением.

 

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Теги: паспорт, гражданство, УПЦ МП, епископ, Миграционная служба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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SergioS    14.02.2019, 19:41
Оценка:  0
SergioS
Осиновый кол ему в гудок.
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 18:39
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Гедевонь.
krolikoff_net    14.02.2019, 18:38
Оценка:  +1
krolikoff_net
А можно было и посадить москвопопа за умышленную порчу культурного наследия.
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 18:39
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Нужно. Но его пожалели.
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