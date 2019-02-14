Во втором туре президентских выборов Порошенко уступает Тимошенко и Зеленскому, - КМИС

Если Петр Порошенко выйдет во второй тур, то он проигрывает и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 31 января по 10 февраля 2019 года.

Юлии Тимошенко действующий президент уступает в полтора раза, а Владимиру Зеленскому - в два.

Единственным кандидатом из первой пятерки, у которого в Петра Порошенко есть шансы выиграть, - остается Юрий Бойко. Но он пока на четвертом месте и почти нет шансов попасть во второй тур.

КМИС провел всеукраинский исследования общественного мнения по заказу клиента методом личного интервью-опроса 2007 человек, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины.

Опрос не проводился в оккупированных территориях.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.