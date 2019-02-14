Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во втором туре президентских выборов Порошенко уступает Тимошенко и Зеленскому, - КМИС

Комментариев: 7
Во втором туре президентских выборов Порошенко уступает Тимошенко и Зеленскому, - КМИС

Если Петр Порошенко выйдет во второй тур, то он проигрывает и Владимиру Зеленскому, и Юлии Тимошенко
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 31 января по 10 февраля 2019 года.
Юлии Тимошенко действующий президент уступает в полтора раза, а Владимиру Зеленскому - в два.
Единственным кандидатом из первой пятерки, у которого в Петра Порошенко есть шансы выиграть, - остается Юрий Бойко. Но он пока на четвертом месте и почти нет шансов попасть во второй тур.
КМИС провел всеукраинский исследования общественного мнения по заказу клиента методом личного интервью-опроса 2007 человек, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины.
Опрос не проводился в оккупированных территориях.
Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
farfalle    14.02.2019, 19:18
Оценка:  +2
farfalle
В общем, скоро Петя поедет в свою Испанию. Но его и там достанут.
COZEL    14.02.2019, 19:17
Оценка:  +1
COZEL
А че минусы ставите, Зелены выиграет если не замочат или в двери яйца не засунут, я за Зеленого.
JACKfisherman    14.02.2019, 18:57
Оценка:  0
JACKfisherman
типа этого: Камень, ножницы, бумага, ящерица, Спок - "ножницы режут бумагу, бумага накрывает камень, камень давит ящерицу, ящерица отравляет Спока, Спок ломает ножницы, ножницы обезглавливают ящерицу, ящерица съедает бумагу, бумага подставляет Спока, Спок испаряет камень, камень разбивает ножницы"
Антибес    14.02.2019, 18:52
Оценка:  +1
Антибес
Бойко-это"торпеда"Педи Пидоpoшенко.Голосовать надо за Вилкула.
chytan    14.02.2019, 18:45
Оценка:  -3
chytan
бла-бла-бла
VSHIVANKA    14.02.2019, 18:43
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ...)))
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 18:32
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Видимо сложили голоса двух Тимошенко Ю.В.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь