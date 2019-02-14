Ориентировочная стоимость изъятой продукции более трех миллионов гривен.

Готовую продукцию расфасовывали в емкости по 5 литров

Под Сумами "накрыли" подпольный цех по изготовлению алкогольного сурроогата

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Под Сумами "накрыли" подпольный цех по изготовлению алкогольного сурроогата

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекратили деятельность подпольного цеха, где незаконно изготавливали фальсифицированный алкоголь.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

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В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в ангаре на окраине одного из районных центров области функционирует подпольный цех, где изготавливают фальсифицированный алкоголь.

При этом использовалось оборудование для массового производства, а готовую продукцию расфасовывали в полимерные емкости вместимостью 5 литров для дальнейшей реализации.

По результатам проведенного осмотра из незаконного оборота изъято 9,65 тонны этилового спирта в полиэтиленовых емкостях, 3,1 тонны фальсифицированного алкоголя, оборудование для массового производства и автомобиль, который использовался злоумышленниками.

Ориентировочная стоимость изъятых ТМЦ – 3,8 млн грн, в т.ч. подакцизной продукции – 3,2 млн грн.

Как сообщалось 2 февраля, силовики ООС изъяли контрафактного алкоголя на 28 миллионов.