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Под Сумами "накрыли" подпольный цех по изготовлению алкогольного сурроогата

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Ориентировочная стоимость изъятой продукции более трех миллионов гривен.
Под Сумами "накрыли" подпольный цех по изготовлению алкогольного сурроогата
© sfs.gov.ua
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  • Готовую продукцию расфасовывали в емкости по 5 литров
  • Готовую продукцию расфасовывали в емкости по 5 литров
  • Готовую продукцию расфасовывали в емкости по 5 литров
Под Сумами "накрыли" подпольный цех по изготовлению алкогольного сурроогата
Готовую продукцию расфасовывали в емкости по 5 литров
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Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекратили деятельность подпольного цеха, где незаконно изготавливали фальсифицированный алкоголь.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС. 

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В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в ангаре на окраине одного из районных центров области функционирует подпольный цех, где изготавливают фальсифицированный алкоголь.

При этом использовалось оборудование для массового производства, а готовую продукцию расфасовывали в полимерные емкости вместимостью 5 литров для дальнейшей реализации. 

По результатам проведенного осмотра из незаконного оборота изъято 9,65 тонны этилового спирта в полиэтиленовых емкостях, 3,1 тонны фальсифицированного алкоголя, оборудование для массового производства и автомобиль, который использовался злоумышленниками. 

Ориентировочная стоимость изъятых ТМЦ – 3,8 млн грн, в т.ч. подакцизной продукции – 3,2 млн грн. 

Как сообщалось 2 февраля, силовики ООС изъяли контрафактного алкоголя на 28 миллионов.

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Теги: фальсификат, суррогат, алкоголь, Сумская область
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Комментариев (1)
farfalle    14.02.2019, 19:17
Оценка:  0
farfalle
Давайте шутки про бояру
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