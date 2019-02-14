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"Киборг" опознал воевавшего за "ДНР" бразильца - Генпрокуратура

Комментариев: 3
Защитник Донецкого аэропорта узнал в Рафаэле Лусварги одного из сепаратистов. Суд продолжает слушания в деле бразильца.
Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги
Гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги
Скриншот из видео

Защитник Донецкого аэропорта дал показания по делу бразильца Рафаэля Лусварги. Об этом пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил у себя на странице в Facebook.

В четверг, 14 февраля, в Павлоградском районном суде Днепропетровской области состоялось очередное заседание в производстве по обвинению Лусварги в участии в "армии ДНР". Суд допросил двух свидетелей, в том числе военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под Донецким аэропортом.

Свидетель узнал обвиняемого как одного из сепаратистов. Обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил. Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля. Суд планирует допросить Лусварги, сообщил Лысенко.

Напомним, 4 мая в Киеве националисты из С-14 захватили Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе против украинской армии. Бразилец находился в одном из монастырей УПЦ МП. Уже 7 мая Лусварги был арестован судом на два месяца, после чего срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Бразильца подозревают в создании террористической группы и не предусмотренных законом военизированных формирований.

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Теги: Генпрокуратура, Бразилия, ГПУ, киборги, сепаратисты, ДНР, атака на Донецкий аэропорт, ДНР новости, Рафаэль Лусварги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Letohradek    14.02.2019, 19:08
Оценка:  -1
Letohradek
Удавите ватного скота на георгиевской ленте!
Антибес    14.02.2019, 19:14
Оценка:  -1
Антибес
Бабушка Виолетта,ну почему ты такая кровожадная!Чувак протрезвел и всего-навсего узнал бразильца.А ты его удавить за это хочешь...
Антибес    14.02.2019, 18:59
Оценка:  -2
Антибес
Узнал?Протрезвел и тут же узнал?Феерично!!!)))))))
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