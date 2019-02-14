Сага Супрун. Полномочия вернули, но суд еще будет

Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Попытка отстранить от руководства Министерством здравоохранения исполняющую обязанности ведомства Ульяну Супрун продолжает оставаться одним из главных сериалов украинской политики зимы 2019 года.

В предыдущих сериях народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук подал в суд на Супрун, потребовав отстранить ее от должности. Аргументы Мосийчука – действующее американское гражданство Супрун и 2,5 года, которые она находится в статусе и. о.

В обеспечении иска Мосийчука суд запретил Супрун на время рассмотрения административного дела "совершать действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения".

Поддержало в этом споре Супрун все высшее руководство государства: президент, премьер-министр, спикер парламента, члены Кабмина.

В итоге суд отменил ограничительные меры, но рассмотрение дела по сути начнется 15 февраля.

Суд дал заднюю

Окружной административный суд Киева принял решение отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска , то есть запрет Супрун осуществлять полномочия министра здравоохранения.

Судья-спикер учреждения Богдан Санин объяснил, что суд отменил решение по собственной инициативе из-за принятого 13 февраля решения Кабинета министров, которым узаконивается право Супрун исполнять обязанности министра. Кабмин, по словам Санина, урегулировал все претензии, предъявленные Супрун.

15 февраля суд рассмотрит иск Мосийчука по сути, решив, законно ли Супрун занимает должность и.о. министра.

Мосийчук заявил, что надеется на "правосудное" решение суда.

Судьи жалуются

Судьи Окружного админсуда Киева пожаловались на якобы давлении со стороны исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Уже 2 судей Окружного админсуда Киева обратились в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру о давлении на них со стороны Супрун, которое выразилось в том, что она негативно высказывалась о них", – сообщил председатель суда Павел Вовк.

Волк отметил, что Супрун "позволила себе" открыто выражать несогласие с его коллегой, с решением и самим судом, критиковать его.

"Чиновник сам вынес это в публичную плоскость. То есть, его цель какая? Создавать определенный резонанс и негатив в обществе вокруг суда, и тем самым, наверное, давить на суд", – считает глава Окружного админсуда.

Он добавил, что "в любой цивилизованной стране" чиновник, который публично критикует суд, "был бы уже снят с должности".

След Оппоблока

Пояснительную записку к проекту постановления народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука о присвоении Супрун полномочий министра готовили на компьютере нардепа от Оппоблока Александра Долженкова, заявили в Центре противодействия коррупции.

Постановление зарегистрировали 8 февраля 2019 года. Оно предлагает признать действия Ульяны Супрун наносящими вред интересам украинского народа и государства.

"Александр Долженков - народный депутат от Оппозиционного блока, который, по данным журналистов, подконтрольный олигарху Ринату Ахметову и является его доверенным лицом. Более того с олигархом Ахметовым связывают и Радикальную партию Олега Ляшко", - отмечают в ЦПК.

В то же время сам Мосийчук заявляет, что информация ЦПК не соответствует действительности. По его словам, он "даже не здоровается с регионалом Долженковым".

Что было под угрозой

Пока Супрун была отстранена от исполнения своих обязанностей Минздрав не мог утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы и отправить на зарубежное лечение 44 украинца.

“Мы не можем развезти по регионам жизненно необходимые лекарства, в частности для онкобольных пациентов, срок годности которых 21 день, также мы не можем развезти 390 тысяч доз вакцин для военнослужащих. Через месяц не будет в регионах вакцин против полиомиелита - 1 млн доз заблокированы на центральном складе”, - отметила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Чем насолила Супрун

Американка украинского происхождения Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину в 2013 году. 11 июля 2015 года Петр Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.

Многие эксперты связывают атаки на Супрун с тем, что она разрушила схемы по заработку на госзакупке лекарств.

В 2015 году Украина перешла на госзакупки лекарств через международные организации.

В итоге, по данным Счетной палаты, бюджет стал ежегодно экономить 40% от сумм, выделенных на эти цели. К примеру, в 2018 году на госзакупки лекарств ушло 5,9 миллиардов гривен. Соответственно экономия составила 2,36 миллиарда гривен.

Решение о международных посредниках нужно каждый год продлевать на уровне правительства, что регулярно и делал Минздрав Супрун.

Сейчас ведомство пользуется услугами трех крупных международных организаций: Crown Agents, Программа развития ООН и UNICEF.

Сэкономленные деньги Минздрав направляет на приобретение дополнительных лекарств, например для лечения лейкоза.

На сегодня по одному только направлению взрослой онкологии 90% препаратов закупаются дешевле, чем в 2014 году, говорит Елена Щербан, руководитель медицинского направления ЦПК. Для примера она приводит цену популярного в онкологии препарата Бикалутамид: она снизилась в 19 раз.

Почему так получилось? Виктория Тимошевская, директор программы общественного здоровья Международного фонда Видродження, отвечает просто: в деле госзакупок лекарств появился общественный контроль и одновременно исчезла коррупция.

Прежде государство закупало препараты на тендерах. И их победителями, как правило, становились компании, связанные с известными в фармбизнесе людьми.