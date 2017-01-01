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В Тернополе остановили пьяного водителя троллейбуса

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Полицию вызвали сами пассажиры троллейбуса. Правоохранители составили на водителя протокол.
Водитель тролейбуса
Водитель тролейбуса

Пассажиры троллейбуса в Тернополе вызвали полицию из-за  явных признаков алкогольного опьянения, сообщает управление патрульной полиции в Тернопольской области.

"Водителя троллейбуса остановили на улице Текстильной. На линию "102" вызов поступил от неравнодушных граждан. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения", - сообщили в полиции

Водитель отказался проходить освидетельствование на определение состояния алкогольного опьянения при двух свидетелях. На него составили протокол.

Под Киевом пьяный водитель установил рекорд по промилле

Ранее в Нацполии Украины сообщили, что на Рождество пьяными попались 159 водителей. Всего 7 января произошло 535 ДТП, из них 48 – с пострадавшими. Погибло пять человек, 57 были травмированы. Напомним, под Киевом пьяный водитель протаранил семь автомобилей.

 

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Теги: Тернополь, водитель, пьяный, тролейбус, общественный транспорт, Пьяные водители
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Источник: korrespondent.net

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