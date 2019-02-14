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Полторак о нарушении РФ договора по ракетам: Это угроза для Киева

Комментариев: 9
Глава Минобороны рассказал о нарушении Россией договора о ракетах по Украине и угрозе ракетных комплексов Искандер.
Полторак в Брюсселе в штаб-квартире НАТО
Полторак в Брюсселе в штаб-квартире НАТО
facebook.com/theministryofdefence.ua

Невыполнение Россией Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД) создает непосредственные угрозы для безопасности Украины. Об этом в четверг, 14 февраля, в Брюсселе во время встречи с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос корреспондента о том, какие угрозы для Украины и для региональной безопасности несет срыв Россией ДРМСД.

"Россия давно начала не выполнять этот договор о средних ракетах. Что касается Украины, они (русские - ред.) начали нарушать его уже тогда, когда приблизили к границам с Украиной на расстояние буквально 50 километров свои ракетные комплексы Искандер. Сейчас они расположены в Ростовской, Краснодарской, Белгородской областях, и являются непосредственной угрозой для Украины", - отметил руководитель военного ведомства Украины.

Ранее в Астраханской области РФ на военном полигоне Капустин Яр произошла нештатная ситуация при запусках ракет. По одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе Искандер.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новая ракета РФ подрывает европейскую безопасность.

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Теги: армия и вооружение, Украина-Россия, Минобороны, армия России, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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atos    14.02.2019, 21:09
Оценка:  +1
atos
Не ты ли xyecoc её гробами заваливать собрался? Иди херой в Крым на парад, Гелетей твой командир обещал скоро его там провести. Всё, что ты можешь завалить, так это своё хлe6aло героическое)))
dikrava    14.02.2019, 20:54
Оценка:  0
dikrava
Хваттиит нас пугать. Онии ж там голодные) А голодный может только тараканов лаптями шлепать, что б конкуренцию не составляли)))
kapablankas    14.02.2019, 20:39
Оценка:  +2
kapablankas
Полторак таки дурень.

нам от Русских ракет Киздец хоть с договором хоть без - это по большому счету.
Ну а истина в том что благодаря всем ПРЕЗАМ Украина стала никем и никакой рояли не играет,
разве роль полигона.
flacon9havi    14.02.2019, 20:31
Оценка:  -2
flacon9havi
Поховаймо та вставаймо, кайдани порвімо І ворож'ю злою кров'ю волю окропімо!
fkrfyfan    14.02.2019, 20:28
Оценка:  +2
fkrfyfan
Нахрен России ещё на эту драную армию Искандеры тратить.
dikrava    14.02.2019, 20:57
Оценка:  -2
dikrava
Вот именно, расяя ж ведь не хочет что б цинковые гробы ее звалили.
VSHIVANKA    14.02.2019, 20:22
Оценка:  +1
VSHIVANKA
УГРОЗОЙ ДЛЯ КУЕВА БУДЕТ ТО , ЕСЛИ ЩЕНЕВМЕРЛОВКА КАК ПОКОРНАЯ ШЛЮХА РАЗДВИНЕТ НОГИ И РАЗРЕШИТ ХОЗЯЕВАМ С ВАШИНГТОНА ПОСТАВИТЬ У СЕБЯ РАКЕТЫ ....
ВОТ ТОГДА ШЛЮХЕ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О СВОЁМ СУЩЕВСТВОВАНИИ .....)))
dikrava    14.02.2019, 21:02
Оценка:  -2
dikrava
Иди боярышником похмелись. Вы лаптегрызы зачуханные будете нам еще угрожать?))) Задрипанцы вы убогие)))
Колишній-східняк    14.02.2019, 19:53
Оценка:  -6
Колишній-східняк
Есть вещи, которые тебе кажутся очевидными. И с удивлением иногда узнаешь, что это может быть не так. Например, что надо доказывать, что Путин - Уйло, что Земля круглая, что Бразилия сильнее в футболе чем Украина и что если напечатать много гривны то она очень скоро обесценится.
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