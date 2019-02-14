Полторак о нарушении РФ договора по ракетам: Это угроза для Киева

Глава Минобороны рассказал о нарушении Россией договора о ракетах по Украине и угрозе ракетных комплексов Искандер.

Невыполнение Россией Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД) создает непосредственные угрозы для безопасности Украины. Об этом в четверг, 14 февраля, в Брюсселе во время встречи с журналистами по итогам визита в штаб-квартиру НАТО заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос корреспондента о том, какие угрозы для Украины и для региональной безопасности несет срыв Россией ДРМСД.

"Россия давно начала не выполнять этот договор о средних ракетах. Что касается Украины, они (русские - ред.) начали нарушать его уже тогда, когда приблизили к границам с Украиной на расстояние буквально 50 километров свои ракетные комплексы Искандер. Сейчас они расположены в Ростовской, Краснодарской, Белгородской областях, и являются непосредственной угрозой для Украины", - отметил руководитель военного ведомства Украины.

Ранее в Астраханской области РФ на военном полигоне Капустин Яр произошла нештатная ситуация при запусках ракет. По одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе Искандер.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что новая ракета РФ подрывает европейскую безопасность.

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