Сепаратисты шесть раз применили минометы – штаб

Враг активно использует тяжелое оружие, запрещенное Минскими соглашениями, отметили в штабе ООС.

Подразделения сепаратистов cначала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Шесть раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. У ВСУ нет потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 14 февраля.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток враг обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также БМП и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм и БМП – около поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм – в районе Верхнеторецкого; из минометов калибра 82 мм, РПГ и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреливали украинских военных: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов – в районе Зайцево; из автоматических станковых гранатометов – вблизи хутора Вильный.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 13 февраля сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один боец ВСУ получил ранения.

Также накануне под обстрел попал жилой квартал в поселке Зайцево.

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