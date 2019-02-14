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Сепаратисты шесть раз применили минометы – штаб

Комментариев: 3
Враг активно использует тяжелое оружие, запрещенное Минскими соглашениями, отметили в штабе ООС.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Politeka

Подразделения сепаратистов cначала нынешних суток семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Шесть раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. У ВСУ нет потерь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 14 февраля.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток враг обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также БМП и ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 120 мм и БМП – около поселка Опытное; из минометов калибра 120 мм – в районе Верхнеторецкого; из минометов калибра 82 мм, РПГ и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреливали украинских военных: из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и станковых противотанковых гранатометов – в районе Зайцево; из автоматических станковых гранатометов – вблизи хутора Вильный.

"Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств… Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 13 февраля сепаратисты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один боец ВСУ получил ранения.

Также накануне под обстрел попал жилой квартал в поселке Зайцево.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, миномет, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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COZEL    14.02.2019, 20:39
Оценка:  +1
COZEL
МНЕ ПОНРАВИЛСЯ ЦЕЙ ВЫСЛОВ З ПОЛОНЫНЫ, ВНИЗУ, ОН К МИНОМЕТАМ ИЛИ К ЧЕМУ, МЫ ДОЛЖНЫ ОСВОБОДИТСЯ ОТ РОССИЙКОГО ГОСПОДСТВА, А ПОПАСТЬ ПОД ПИНДОСОВСКОЕ, ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ, ЭТО ЖЕПА И СИФИЛИС В ПРОШЛОМ))))))))))
flacon9havi    14.02.2019, 20:30
Оценка:  -1
flacon9havi
Поховаймо та вставаймо, кайдани порвімо І ворож'ю злою кров'ю волю окропімо!
COZEL    14.02.2019, 20:34
Оценка:  +1
COZEL
ПИЗДОБОЛ, ТА ХОТЬ ПОНЯЛ ЧТО ВЫСЕР, РОЗМОВЛЯЙ НАДИЙНОЮ УКРАИНСЬКОЮ, А НЕ КНАДСЬКИМ СУРЖИКОМ МУДИЛА
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