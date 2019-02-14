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Во Львове рухнула стена жилого дома

Комментариев: 3
Для ликвидации последствий обрушения ГСЧС направила 17 человек и три единицы техники. Людей отселят.
Последствия обрушения стены жилого дома во Львове
Последствия обрушения стены жилого дома во Львове
ГСЧС

Во Львове на улице Лычаковской обвалилась стена трехэтажного жилого дома по всей высоте здания. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 14 февраля.

"В неэксплуатуемой части трехэтажного жилого дома произошло обрушение (разрушены несущие стены, межэтажное перекрытие). Проводятся работы по разборке строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Власти города решают вопрос о временном отселении жителей жилой части дома. К ликвидации последствий обрушения привлечено 17 человек и три единицы техники.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове рухнула стена жилого дома

Ранее во Львове на улице Дорошенко на мужчину упала часть фасада дома. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

Также сообщалось, что во Львове на проспекте Шевченко обрушился балкон. Тогда пострадала женщина, которая проходила мимо.

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Теги: Львов, фото, дом, стена, обрушение, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Dmitriy7    14.02.2019, 20:55
Оценка:  +2
Dmitriy7
содового в президенты)он всех поселит на свалке
Антибес    14.02.2019, 20:41
Оценка:  0
Антибес
Российский след уже нашли?))))))))
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 20:47
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Да. Нашли. Ни одного трупа. Всех выкрали и к себе в Красноярск забрали.
tetyalissa    14.02.2019, 21:00
Оценка:  0
tetyalissa
\\\\\\\ Ай да молодец , даром , что дурак !!! \\\\\\\\\\\\
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