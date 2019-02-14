Во Львове рухнула стена жилого дома
Во Львове на улице Лычаковской обвалилась стена трехэтажного жилого дома по всей высоте здания. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 14 февраля.
"В неэксплуатуемой части трехэтажного жилого дома произошло обрушение (разрушены несущие стены, межэтажное перекрытие). Проводятся работы по разборке строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Власти города решают вопрос о временном отселении жителей жилой части дома. К ликвидации последствий обрушения привлечено 17 человек и три единицы техники.
Cмотрите фотогалерею: Во Львове рухнула стена жилого дома
Ранее во Львове на улице Дорошенко на мужчину упала часть фасада дома. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.
Также сообщалось, что во Львове на проспекте Шевченко обрушился балкон. Тогда пострадала женщина, которая проходила мимо.
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