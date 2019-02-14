Для ликвидации последствий обрушения ГСЧС направила 17 человек и три единицы техники. Людей отселят.

Во Львове на улице Лычаковской обвалилась стена трехэтажного жилого дома по всей высоте здания. Об этом сообщает ГСЧС в четверг, 14 февраля.

"В неэксплуатуемой части трехэтажного жилого дома произошло обрушение (разрушены несущие стены, межэтажное перекрытие). Проводятся работы по разборке строительных конструкций. Предварительно жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Власти города решают вопрос о временном отселении жителей жилой части дома. К ликвидации последствий обрушения привлечено 17 человек и три единицы техники.

Cмотрите фотогалерею: Во Львове рухнула стена жилого дома

Ранее во Львове на улице Дорошенко на мужчину упала часть фасада дома. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

Также сообщалось, что во Львове на проспекте Шевченко обрушился балкон. Тогда пострадала женщина, которая проходила мимо.

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