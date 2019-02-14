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В обменнике Харькова кассирша взяла 800 тысяч гривен и убежала

Комментариев: 2
Кассир пункта обмена валют в Харькове взяла у мужчины 800 тысяч гривен и ушла через черный ход.
В обмене валют мужчину обокрали
В обмене валют мужчину обокрали
Экономическая правда

В Новобаварском районе Харькова 14 января полицейские зарегистрировали случай мошенничества. Об этом изданию Mykharkov.info сообщили в Новобаварском отделе полиции

В 12:35 полицейским поступило сообщение о том, что 46-летний мужчина, находясь в пункте обмена валют на улице Дудинской, 4 передал кассиру средства в сумме 800 тысяч гривен. Женщина забрала деньги, закрыла окошко и ушла через заднюю дверь в неустановленном направлении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее украинцы ограбили обменный пункт в Польше.

Перед этим сообщалось, что Нацбанк обнаружил 11 нелегальных обменников.

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Теги: Харьков, кража, обмен валют, обменный пункт
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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navigator2    14.02.2019, 20:52
Оценка:  0
navigator2
це вона від радощів
ВосставшийИзБана    14.02.2019, 20:49
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
- А що б ти робив, якби став царем?
- Їв би сало з салом і масло з маслом. А потім вкрав би 500 рублів і втік.
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