В обменнике Харькова кассирша взяла 800 тысяч гривен и убежала
В Новобаварском районе Харькова 14 января полицейские зарегистрировали случай мошенничества. Об этом изданию Mykharkov.info сообщили в Новобаварском отделе полиции
В 12:35 полицейским поступило сообщение о том, что 46-летний мужчина, находясь в пункте обмена валют на улице Дудинской, 4 передал кассиру средства в сумме 800 тысяч гривен. Женщина забрала деньги, закрыла окошко и ушла через заднюю дверь в неустановленном направлении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее украинцы ограбили обменный пункт в Польше.
Перед этим сообщалось, что Нацбанк обнаружил 11 нелегальных обменников.
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- Їв би сало з салом і масло з маслом. А потім вкрав би 500 рублів і втік.