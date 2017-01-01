Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе обстреляли поселок, есть разрушения

Комментариев: 0
Обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом Краснополь калибра 152 мм, утверждают в штабе ООС.
Двухэтажный дом полностью уничтожен
Двухэтажный дом полностью уничтожен
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Сепаратисты обстреляли из артиллерии поселок Новолуганское в Бамутском районе Донецкой области и уничтожили дом. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 14 февраля.

Отмечается, что противник выпустил два снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Двухэтажный дом местного жителя был полностью уничтожен. Мужчина, 1949 года рождения, получил легкие телесные повреждения, от госпитализации отказался.

По предварительной оценке военных, обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом Краснополь калибра 152 мм. Об этом свидетельствуют обломки и часть хвостовика.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе обстреляли поселок, есть разрушения

Напомним, с начала нынешних суток, 14 февраля, сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. При этом шесть раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Также сообщалось, что в Луганской области в районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков. Без света остаются сотни абонентов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, дом, Донецкая область, донбасс, обстрел, снаряд, уничтожение, Артиллерия, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь