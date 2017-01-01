На Донбассе обстреляли поселок, есть разрушения

Обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом Краснополь калибра 152 мм, утверждают в штабе ООС.

Сепаратисты обстреляли из артиллерии поселок Новолуганское в Бамутском районе Донецкой области и уничтожили дом. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 14 февраля.

Отмечается, что противник выпустил два снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Двухэтажный дом местного жителя был полностью уничтожен. Мужчина, 1949 года рождения, получил легкие телесные повреждения, от госпитализации отказался.

По предварительной оценке военных, обстрел был осуществлен управляемым артиллерийским снарядом Краснополь калибра 152 мм. Об этом свидетельствуют обломки и часть хвостовика.

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Напомним, с начала нынешних суток, 14 февраля, сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. При этом шесть раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Также сообщалось, что в Луганской области в районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков. Без света остаются сотни абонентов.

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