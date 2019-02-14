Во Львове избили бойцов Нацгвардии

Одному из нападавших стало вдруг плохо. Его задержали и поместили в больницу под круглосуточной охраной.

Во Львове сотрудники полиции задержали мужчину, который унижал двух бойцов Нацгвардии и избил их. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 14 февраля.

Отмечается, что сегодня около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных мужчин пытались пройти в помещение Апелляционного суда Львовской области на площади Соборной.

"По требованию военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые выполняли задачи по охране суда, предъявить документы, мужчины отреагировали агрессивно, при этом один из них нанес двум военнослужащим телесные повреждения. Мужчина угрожал нацгвардийцям, унижал их честь и достоинство", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции.

"На законные требования полицейских прекратить правонарушение граждане не реагировали. Поскольку у одного из них внезапно ухудшилось самочувствие, на место происшествия были вызваны врачи, которые оказали ему медицинскую помощь", – отметили в полиции.

Злоумышленник, 44-летний львовянин, который нанес телесные повреждения двум военнослужащим, задержан и сейчас находится в медицинском учреждении под круглосуточной охраной.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч.2 ст.345 УК Украины). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Вскоре суд изберет для задержанного меру пресечения.

Ранее во Львове арестовали нацгвардейца за избиение коллеги по службе. В результате побоев военный потерял селезенку и теперь находится на лечении в больничном стационаре.

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