Полицейские изъяли у мужчин в камуфляжной форме несколько единиц огнестрельного оружия и спецсредства.

Недалеко от города Днепр полицейские задержали шесть человек, которые пытались установить блокпост. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в четверг, 14 февраля.

"Мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле города Новомосковска. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди в камуфляжной форме сначала представились военными. В разговоре с правоохранителями они отказались назваться, предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения.

Мужчины утверждали, что их якобы наняли для выполнения этой работы, и теперь они ждут дальнейшие указания от руководителя. Полицейские задержали мужчин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ч.2 ст.260 УК Украины). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Cмотрите фотогалерею: Возле Днепра вооруженные люди пытались установить блокпост

Ранее стало известно, что в Харькове задержали банду кавказцев-рэкетиров, которая вымогала деньги у местных предпринимателей. У них были обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств и, в частности, на территории России.

Также сообщалось, что на Волыни задержали банду, члены которой выдавали себя за бойцов Нацгвардии. Они оказались причастны к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet