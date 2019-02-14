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Возле Днепра вооруженные люди пытались установить блокпост

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Полицейские изъяли у мужчин в камуфляжной форме несколько единиц огнестрельного оружия и спецсредства.
Попытка установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино провалилась
Попытка установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино провалилась
Нацполіція України

Недалеко от города Днепр полицейские задержали шесть человек, которые пытались установить блокпост. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в четверг, 14 февраля.

"Мужчины пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле города Новомосковска. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что люди в камуфляжной форме сначала представились военными. В разговоре с правоохранителями они отказались назваться, предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения.

Мужчины утверждали, что их якобы наняли для выполнения этой работы, и теперь они ждут дальнейшие указания от руководителя. Полицейские задержали мужчин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ч.2 ст.260 УК Украины). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Cмотрите фотогалерею: Возле Днепра вооруженные люди пытались установить блокпост

Ранее стало известно, что в Харькове задержали банду кавказцев-рэкетиров, которая вымогала деньги у местных предпринимателей. У них были обширные связи с представителями криминальных кругов соседних государств и, в частности, на территории России.

Также сообщалось, что на Волыни задержали банду, члены которой выдавали себя за бойцов Нацгвардии. Они оказались причастны к совершению ряда разбойных нападений на территории Украины.

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Теги: фото, Днепр, полиция, Днепропетровская область, задержание, Блокпосты, блокпост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Мыкола    15.02.2019, 00:00
Оценка:  +2
Мыкола
Эта болезнь в некоторых головах началась еще 2013 году и никак не поддается полному излечению. Надо таких больных на голову изолировать от общества лет на трое ! Может тогда обострение пройдет !
NOREGA    15.02.2019, 00:10
Оценка:  +1
NOREGA
Дак это, что бы Порошенко не сбежал
Vesna_Krasna2    14.02.2019, 23:31
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Весеннее обострение?
Ruspidor    14.02.2019, 23:33
Оценка:  -2
Ruspidor
Так викул же нанял...
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