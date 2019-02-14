В Днепре мужчина бросился под колеса автомобиля

Пострадавший был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Днепре на улице Криворожской в четверг, 14 февраля, мужчина бросился под колеса автомобиля. Об этом пишет Информатор.

Инцидент случился около 20:30.

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ВАЗ ехал в направлении улицы Рабочей. Водитель рассказал, что посередине дороги он увидел мужчину: “Я ему посигналил и попытался объехать по встречной“. Как только автомобиль сравнялся с мужчиной, прохожий бросился под колеса автомобиля. Пострадавший отделался лишь ушибами.

Как оказалось, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его госпитализировали.

Мужчина пытался покончить c собой dp.informator.ua

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Друзья пострадавшего рассказали, что у их товарища накануне случился семейный скандал, он разводится с женой. Мужчина хотел покончить с жизнью.

Ранее в Житомирской области, в Радомышльском районе на железнодорожных путях произошла трагедия. Молодой человек 22-х лет ночью уснул на рельсах и был сбит поездом.