Сутки в ООС: 12 обстрелов, трое раненых

Сепаратисты восемь раз применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Сепаратисты за минувшие сутки, 14 февраля, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции украинских защитников дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Пески, из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около Опытного, из минометов калибра 120 мм - в районе Верхнеторецка, из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Марьинки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстреливал украинских военнослужащих из минометов калибра 120 мм - вблизи Новолуганского, из минометов калибра 82 мм - в районе Крымского, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и с автоматических станковых гранатометов - вблизи Хутора Вольный, со станковых противотанковых гранатометов - в районе Зайцево.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что для корректировки артиллерийского огня в течение дня 14 февраля сепаратисты активно применяли беспилотные летательные аппараты. В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток украинские военнослужащие сбили четыре вражеских квадрокоптера.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе ООС.

Напомним, 13 февраля Кабмин утвердил гособоронзаказ на 2019 год.