Сутки в ООС: 12 обстрелов, трое раненых
Сепаратисты за минувшие сутки, 14 февраля, 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
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Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции украинских защитников дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Пески, из минометов калибра 120 мм, а также из вооружения БМП - около Опытного, из минометов калибра 120 мм - в районе Верхнеторецка, из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Авдеевки, со станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе Павлополя, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Марьинки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстреливал украинских военнослужащих из минометов калибра 120 мм - вблизи Новолуганского, из минометов калибра 82 мм - в районе Крымского, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и с автоматических станковых гранатометов - вблизи Хутора Вольный, со станковых противотанковых гранатометов - в районе Зайцево.
"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что для корректировки артиллерийского огня в течение дня 14 февраля сепаратисты активно применяли беспилотные летательные аппараты. В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток украинские военнослужащие сбили четыре вражеских квадрокоптера.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе ООС.
Напомним, 13 февраля Кабмин утвердил гособоронзаказ на 2019 год.