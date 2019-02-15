Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вандалы разрисовали памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве

Комментариев: 1
Это уже не первое повреждение памятника.
Вандалы разрисовали памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве
© facebook.com/Татьяна Деркач
Фото 1/3
  • Памятник облили красной краской
  • Памятник облили красной краской
  • Памятник облили красной краской
Вандалы разрисовали памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве
Памятник облили красной краской
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На Борщаговке в Киеве вандалы разрисовали красной краской памятник воинам АТО.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Татьяна Деркач.

Когда это произошло, неизвестно. 

Читай также: Во время протестов в Париже повредили Триумфальную арку

Стоит отметить, что памятник открыли 15 августа 2017 года в сквере на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. 24 августа его облили белой краской. Неизвестные также бросили в него взрывчатку, но промахнулись на несколько метров, сообщало ТСН.

Как сообщалось 14 февраля, вандалы повредили памятник основателям Киева.

Поделись:
Теги: Киеве, памятник, вандалы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
deadwest    15.02.2019, 09:25
Оценка:  -1
deadwest
НА НЕГО НАСРАТЬ ЕЩЕ НУЖНО
ВОИНЫ??? КТО ТУТ ВОЙНЫ, КАСТРЮЛИ ВСПОМНИТЕ ДЕБАЛЬЦЕВО! МРАЗИ ВЫ БЕЗЗАЩИТНЫХ ТОЛЬКО МОЖЕТЕ ПРИТЕСНЯТЬ! СВИНЬИ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь