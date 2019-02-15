Это уже не первое повреждение памятника.

Вандалы разрисовали памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве

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Вандалы разрисовали памятник воинам АТО на Борщаговке в Киеве

На Борщаговке в Киеве вандалы разрисовали красной краской памятник воинам АТО.

Об этом сообщила в Facebook журналистка Татьяна Деркач.

Когда это произошло, неизвестно.

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Стоит отметить, что памятник открыли 15 августа 2017 года в сквере на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева. 24 августа его облили белой краской. Неизвестные также бросили в него взрывчатку, но промахнулись на несколько метров, сообщало ТСН.

Как сообщалось 14 февраля, вандалы повредили памятник основателям Киева.