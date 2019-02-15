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Двое британцев незаконно проникли в Украину из Молдовы

Комментариев: 4
Иностранцы были задержаны в Одесской области.
Двое британцев незаконно проникли в Украину из Молдовы
© dpsu.gov.ua
Фото 1/5
  • Проводником был молдаванин
  • Проводником был молдаванин
  • Проводником был молдаванин
  • Проводником был молдаванин
  • Проводником был молдаванин
Двое британцев незаконно проникли в Украину из Молдовы
Проводником был молдаванин
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В Одесской области возле села Яськи Беляевского района сотрудники Госпогранслужбы и полицейские задержали двоих граждан Великобритании и сопровождавшего их гражданина Молдовы. 

Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

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Нарушители переправлялись на лодке через реку Турунчук, гражданин Молдовы был проводником, которому британцы заплатили за то, чтобы он переправил их на территорию Украины.

Граждан Великобритании привлекли к административной ответственности и передали правоохранителям Республики Молдова. Им на пять лет запрещен въезд в Украину.

Относительно гражданина Молдовы было начато уголовное производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Его взяли под стражу.

Как сообщалось 18 января, иностранца, который скрывался 20 лет, арестовали на Буковине.

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Теги: Молдова, ГПСУ, иностранцы, граница
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Комментариев (4)
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Миротворение    15.02.2019, 10:33
Оценка:  0
Миротворение
А хотели то чего?Им же въезд безвизовый?
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 10:05
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
А нафига? У них что, безвиза нет что ли? )))
nfhvyt    15.02.2019, 09:51
Оценка:  0
nfhvyt
Бриты в украину цэ европу захотели ))
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 10:17
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Ага! За Томасом!
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