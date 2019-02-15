Иностранцы были задержаны в Одесской области.

Двое британцев незаконно проникли в Украину из Молдовы

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Двое британцев незаконно проникли в Украину из Молдовы

В Одесской области возле села Яськи Беляевского района сотрудники Госпогранслужбы и полицейские задержали двоих граждан Великобритании и сопровождавшего их гражданина Молдовы.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

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Нарушители переправлялись на лодке через реку Турунчук, гражданин Молдовы был проводником, которому британцы заплатили за то, чтобы он переправил их на территорию Украины.

Граждан Великобритании привлекли к административной ответственности и передали правоохранителям Республики Молдова. Им на пять лет запрещен въезд в Украину.

Относительно гражданина Молдовы было начато уголовное производство по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Его взяли под стражу.

Как сообщалось 18 января, иностранца, который скрывался 20 лет, арестовали на Буковине.