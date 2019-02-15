Украинских правозащитников депортировали из Казахстана

Решение суда уже оспаривают адвокаты.

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Задержанные в Астане в Казахстане наблюдатели правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека Людмила Волошина и Валерий Явтушенко депортированы.

Об этом сообщила правозащитница и волонтер ИФПЧ Наталья Панченко в Фейсбуке.

“Волошина вышла на связь и сообщила, что их с Явтушенко (второй наблюдатель, которого задержали позже) депортируют из Казахстана по части 5 статьи 517 кодекса об административных правонарушениях. На данный момент они находятся на борту самолета рейса КС405 в Киев. Время прибытия в аэропорт Борисполь: 11:30“, - написала она.

По словам Панченко, решение суда уже оспаривают адвокаты правозащитников.

Волошина также сообщила в Фейсбуке, что ей запретили въезд в Казахстан на пять лет.

“Казахстан, до встречи! Скорой... Пять лет - это вы загнули“, - написала она.

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Напомним, из Словакии в ближайшее время вышлют семерых украинцев, незаконно работавших в этой стране на стройке.