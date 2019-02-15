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Украинских правозащитников депортировали из Казахстана

Комментариев: 5
Решение суда уже оспаривают адвокаты.
Людмила Волошина и Валерий Явтушенко
Людмила Волошина и Валерий Явтушенко
facebook.com/nataszita

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Задержанные в Астане в Казахстане наблюдатели правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека Людмила Волошина и Валерий Явтушенко депортированы.

Об этом сообщила правозащитница и волонтер ИФПЧ Наталья Панченко в Фейсбуке.

“Волошина вышла на связь и сообщила, что их с Явтушенко (второй наблюдатель, которого задержали позже) депортируют из Казахстана по части 5 статьи 517 кодекса об административных правонарушениях. На данный момент они находятся на борту самолета рейса КС405 в Киев. Время прибытия в аэропорт Борисполь: 11:30“, - написала она.

По словам Панченко, решение суда уже оспаривают адвокаты правозащитников.

Волошина также сообщила в Фейсбуке, что ей запретили въезд в Казахстан на пять лет.

“Казахстан, до встречи! Скорой... Пять лет - это вы загнули“, - написала она.

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Напомним, из Словакии в ближайшее время вышлют семерых украинцев, незаконно работавших в этой стране на стройке.

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Теги: депортация, Казахстан, права человека, рейс, самолет
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Комментариев (5)
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Bagram123    15.02.2019, 10:52
Оценка:  +4
Bagram123
Надоели наверное там своим нытьём как их "захватили",вот и выгнали.
Владимир01    15.02.2019, 10:35
Оценка:  +4
Владимир01
Кастрюлеголовые защищайте права жителей в своей стране. Не суйте свои грязные рыла в другие страны.
Sirko_123    15.02.2019, 10:33
Оценка:  +5
Sirko_123
Хотите с Казахстана сделать бл*дь жо*у. Уё*уйте нах*й
deadwest    15.02.2019, 10:31
Оценка:  +5
deadwest
Накуй таких правозащитников. Дебилы, блядь
deadwest    15.02.2019, 10:35
Оценка:  +3
deadwest
Майданить надо у себя
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