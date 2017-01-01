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Под Черновцами начальница почты украла марок и конвертов на 100 тыс. грн

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Женщина присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности.
Под Черновцами начальница почты украла марок и конвертов на 100 тыс. грн
ukrposhta.ua

В Кельменецком районе Черновицкой области начальница сельского отделения Укрпочты украла марок и конвертов на сумму более чем 100 000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

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“Кельменецкая местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении начальницы одного из сельского отделений “Укрпочты“, расположенного на территории Кельменецкого района, которая подозревается в присвоении материальных ценностей и денежных средств указанного государственного предприятия (ч. 2 ст.191 УК Украины)“, - заявили в прокуратуре.

По данным следствия, женщина, будучи должностным лицом, занимающим должность связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности и денежные средства, а именно: почтовые марки, маркированные конверты, периодические печатные издания и другое имущество на общую сумму свыше 100 000 грн. Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт передан в суд.

Как сообщалось 3 января, сотрудница тернопольского банка присвоила средства клиентов.

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Теги: Укрпочта, кража, Черновицкая область
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