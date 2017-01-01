Работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили целую нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов.

В Кривом Роге обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов.

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Об этом написал, на своей странице в Facebook, первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

“Работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили целую нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов. Изъято профессиональное оборудование и более 100 кг различных прекурсоров, 1,5 кг фенилнитропропену“, - написал Аброськин.

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Напомним, в Киеве одну из квартир злоумышленники превратили в лабораторию по изготовлению амфетамина и других наркотиков. Организаторов нарко-“кухни“ удалось задержать, их личности установлены.