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В Кривом Роге обнаружили нарколабораторию

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Работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили целую нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов.
Изъято более 100 кг различных прекурсоров
Изъято более 100 кг различных прекурсоров
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Кривом Роге обнаружили нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов.

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Об этом написал, на своей странице в Facebook, первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

“Работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили целую нарколабораторию для изготовления наркотических средств 5 видов. Изъято профессиональное оборудование и более 100 кг различных прекурсоров, 1,5 кг фенилнитропропену“, - написал Аброськин.

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Напомним, в Киеве одну из квартир злоумышленники превратили в лабораторию по изготовлению амфетамина и других наркотиков. Организаторов нарко-“кухни“ удалось задержать, их личности установлены. 

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Теги: полиция, наркотики, Кривой Рог, нарколаборатория
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